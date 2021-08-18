Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210818/ranenie-1746235519.html
В Луганской области женщина получила ранения при обстреле
В Луганской области женщина получила ранения при обстреле - РИА Новости, 18.08.2021
В Луганской области женщина получила ранения при обстреле
Женщина получила ранения в результате обстрела в населенном пункте Золотое-4 на подконтрольной Киеву территории Луганской области, заявил в среду глава... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:04
2021-08-18T16:38
в мире
киев
луганская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_ec83374895e1534924bfb49d75208b32.jpg
КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Женщина получила ранения в результате обстрела в населенном пункте Золотое-4 на подконтрольной Киеву территории Луганской области, заявил в среду глава областной государственной администрации Сергей Гайдай."Ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу", - цитирует Гайдая пресс-служба областной администрации.По его словам, во вторник вечером со стороны неподконтрольного Киеву Золотого-5 были обстреляны позиции украинских военных из минометов и противотанковых гранатометов. В результате жительница Золотого-4 "получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы".
https://ria.ru/20210817/obvinenie-1746147744.html
киев
луганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_155316c831375ae929af8f5334a4405d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, луганская область, ситуация в днр и лнр
16:04 18.08.2021 (обновлено: 16:38 18.08.2021)
 
В Луганской области женщина получила ранения при обстреле

Глава Луганской областной госадминистрации Гайдай: женщина получила ранения при обстреле

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОсколки
Осколки - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Женщина получила ранения в результате обстрела в населенном пункте Золотое-4 на подконтрольной Киеву территории Луганской области, заявил в среду глава областной государственной администрации Сергей Гайдай.
"Ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу", - цитирует Гайдая пресс-служба областной администрации.
По его словам, во вторник вечером со стороны неподконтрольного Киеву Золотого-5 были обстреляны позиции украинских военных из минометов и противотанковых гранатометов. В результате жительница Золотого-4 "получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 21:13
ЛНР обвинила Украину в нарушении принципов Декларации о суверенитете
 
В миреКиевЛуганская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
06:15В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
06:05В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар
06:00Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе
05:52Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции
05:11Противники талибов попросили Запад прислать им оружие
05:00Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
04:52В США работник завода убил двух женщин
04:47В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП
04:35Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель
04:09Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко
04:08Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
03:53Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения
03:53Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"
03:49Ветеран "Вымпела" рассказал, откуда взялось название подразделения
03:37Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2"
03:32Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"
03:30Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
03:25В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
03:21Трамп считает, что Россия скопирует оставленную США в Афганистане технику
Лента новостейМолния