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В Луганской области женщина получила ранения при обстреле
В Луганской области женщина получила ранения при обстреле - РИА Новости, 18.08.2021
В Луганской области женщина получила ранения при обстреле
Женщина получила ранения в результате обстрела в населенном пункте Золотое-4 на подконтрольной Киеву территории Луганской области, заявил в среду глава... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:04
2021-08-18T16:04
2021-08-18T16:38
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КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Женщина получила ранения в результате обстрела в населенном пункте Золотое-4 на подконтрольной Киеву территории Луганской области, заявил в среду глава областной государственной администрации Сергей Гайдай."Ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу", - цитирует Гайдая пресс-служба областной администрации.По его словам, во вторник вечером со стороны неподконтрольного Киеву Золотого-5 были обстреляны позиции украинских военных из минометов и противотанковых гранатометов. В результате жительница Золотого-4 "получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы".
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в мире, киев, луганская область, ситуация в днр и лнр
16:04 18.08.2021 (обновлено: 16:38 18.08.2021)
В Луганской области женщина получила ранения при обстреле
Глава Луганской областной госадминистрации Гайдай: женщина получила ранения при обстреле