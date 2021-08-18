https://ria.ru/20210818/ranenie-1746235519.html

В Луганской области женщина получила ранения при обстреле

В Луганской области женщина получила ранения при обстреле - РИА Новости, 18.08.2021

В Луганской области женщина получила ранения при обстреле

Женщина получила ранения в результате обстрела в населенном пункте Золотое-4 на подконтрольной Киеву территории Луганской области, заявил в среду глава... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T16:04

2021-08-18T16:04

2021-08-18T16:38

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КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Женщина получила ранения в результате обстрела в населенном пункте Золотое-4 на подконтрольной Киеву территории Луганской области, заявил в среду глава областной государственной администрации Сергей Гайдай."Ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу", - цитирует Гайдая пресс-служба областной администрации.По его словам, во вторник вечером со стороны неподконтрольного Киеву Золотого-5 были обстреляны позиции украинских военных из минометов и противотанковых гранатометов. В результате жительница Золотого-4 "получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы".

https://ria.ru/20210817/obvinenie-1746147744.html

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в мире, киев, луганская область, ситуация в днр и лнр