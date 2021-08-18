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В результате взрыва газа на месторождении на Ямале погибли трое рабочих
В результате взрыва газа на месторождении на Ямале погибли трое рабочих - РИА Новости, 18.08.2021
В результате взрыва газа на месторождении на Ямале погибли трое рабочих
Трое рабочих, пострадавших из-за воспламенения газовоздушной смеси во время проведения ремонтных работ на Ямале, скончались утром в больнице, возбуждено... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T09:41
2021-08-18T10:16
происшествия
новатэк
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Трое рабочих, пострадавших из-за воспламенения газовоздушной смеси во время проведения ремонтных работ на Ямале, скончались утром в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду СУСК по региону.Во вторник РИА Новости сообщили в экстренных службах, что взрыв произошел в порожнем резервуаре на месторождении "Новатэка" на Ямале, пять рабочих пострадали, они госпитализированы. СУСК РФ по региону уточнило, что "хлопок в емкости с парогазовоздушной смесью" произошел в 40 километрах от Надыма."Трое пострадавших от полученных телесных повреждений 18 августа скончались в медицинском учреждении", - говорится в сообщении следствия.СУСК отмечает, что возбуждено уголовное дело по факту причинения травм нескольким рабочим при проведении ремонтных работ, по признакам преступления, предусмотренном частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).Виновным грозит до трех лет лишения свободы.По данным следствия, бригада рабочих субподрядной организации, находясь на территории нефтяной перекачивающей станции, выполняла работы по подготовке к нанесению антикоррозийной защиты внутри резервуара. В результате допущенных нарушений правил безопасности при ведении работ произошло воспламенение газовоздушной смеси, в результате чего пострадали несколько человек.Следственно-оперативная группа провела детальный осмотр места происшествия, а также другие следственные действия, направленные на выяснение причин и обстоятельств случившегося. По уголовному делу назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз пострадавших. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия, отмечает СУСК.
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происшествия, новатэк, ямал
09:41 18.08.2021 (обновлено: 10:16 18.08.2021)
 
В результате взрыва газа на месторождении на Ямале погибли трое рабочих

СУСК по ЯНАО: в результате взрыва газа на месторождении "Новатэка" погибли трое рабочих

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Трое рабочих, пострадавших из-за воспламенения газовоздушной смеси во время проведения ремонтных работ на Ямале, скончались утром в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду СУСК по региону.
Во вторник РИА Новости сообщили в экстренных службах, что взрыв произошел в порожнем резервуаре на месторождении "Новатэка" на Ямале, пять рабочих пострадали, они госпитализированы. СУСК РФ по региону уточнило, что "хлопок в емкости с парогазовоздушной смесью" произошел в 40 километрах от Надыма.
"Трое пострадавших от полученных телесных повреждений 18 августа скончались в медицинском учреждении", - говорится в сообщении следствия.
СУСК отмечает, что возбуждено уголовное дело по факту причинения травм нескольким рабочим при проведении ремонтных работ, по признакам преступления, предусмотренном частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
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По данным следствия, бригада рабочих субподрядной организации, находясь на территории нефтяной перекачивающей станции, выполняла работы по подготовке к нанесению антикоррозийной защиты внутри резервуара. В результате допущенных нарушений правил безопасности при ведении работ произошло воспламенение газовоздушной смеси, в результате чего пострадали несколько человек.
Следственно-оперативная группа провела детальный осмотр места происшествия, а также другие следственные действия, направленные на выяснение причин и обстоятельств случившегося. По уголовному делу назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз пострадавших. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия, отмечает СУСК.
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