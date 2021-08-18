https://ria.ru/20210818/prevyshenie-1746203016.html

Костромич поссорился с девушкой, напился и мчался по городу без прав

Костромич поссорился с девушкой, напился и мчался по городу без прав - РИА Новости, 18.08.2021

Костромич поссорился с девушкой, напился и мчался по городу без прав

Житель Костромы после ссоры с девушкой напился и гонял на автомобиле со скоростью 200 километров в час, игнорируя правила дорожного движения, полицейским... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:40

2021-08-18T12:40

2021-08-18T13:09

происшествия

кострома

костромская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Житель Костромы после ссоры с девушкой напился и гонял на автомобиле со скоростью 200 километров в час, игнорируя правила дорожного движения, полицейским пришлось выстрелить в колесо, чтобы нарушитель остановился, сообщается на сайте УМВД по Костромской области.Отечественный автомобиль попал в поле зрения патрульного экипажа ДПС, когда в 4 часа утра на улице Никитской в Костроме проигнорировал красный сигнал светофора. Полицейские догнали нарушителя и с помощью громкоговорителя потребовали остановиться. В ответ водитель прибавил скорость и попытался скрыться."Нарушитель выехал на федеральную трассу… и, развив скорость свыше 200 километров в час, мчался полностью игнорируя правила. Учитывая опасность, которую водитель представлял для других участников дорожного движения, было принято решение для остановки транспортного средства применить табельное оружие. После неоднократного предупреждения инспектор ДПС открыл огонь по колёсам", - говорится в сообщении.Выстрелом полицейский пробил заднюю левую покрышку автомобиля, после чего подоспевшие патрульные экипажи взяли отечественный автомобиль в "клещи" и остановили, информирует ведомство."Полицейским молодой человек признался, что поссорился с девушкой. Чтобы разогнать тоску, он выпил и решил прокатиться с ветерком, а скрыться от сотрудников ГИБДД пытался, поскольку знал о грозившей ему ответственности", - отмечается в сообщении. В марте этого года 25-летний костромич был лишен водительских прав за пьяное вождение.

https://ria.ru/20210320/politsiya-1602147495.html

https://ria.ru/20210701/alkogol-1739341137.html

кострома

костромская область

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происшествия, кострома, костромская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто