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В результате лесных пожаров во Франции погибли два человека
В результате лесных пожаров во Франции погибли два человека - РИА Новости, 18.08.2021
В результате лесных пожаров во Франции погибли два человека
Жертвами лесного пожара на юго-востоке Франции стали уже два человека, число пострадавших выросло до 24, сообщили власти департамента Вар. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:27
2021-08-18T17:27
2021-08-18T17:27
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Жертвами лесного пожара на юго-востоке Франции стали уже два человека, число пострадавших выросло до 24, сообщили власти департамента Вар.Ранее сообщалось об одном погибшем и 22 пострадавших."К несчастью, список расширяется. К этому моменту в него входит 24 раненых, в том числе пять пожарных. Мы также с прискорбием сообщаем о смерти двух человек", - сообщил префект департамента Эванс Ришар, которого цитирует телеканал BFMTV.Крупный лесной пожар вспыхнул в понедельник во второй половине дня в коммуне Гонфарон в департаменте Вар. За несколько часов он успел охватить несколько сотен гектаров. Как отмечала префектура департамента Вар, распространению пожара способствовали засуха и ветер, "несмотря на все принятые меры".
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в мире, франция
В результате лесных пожаров во Франции погибли два человека
В результате лесных пожаров на юго-востоке Франции погибли два человека, еще 24 пострадали