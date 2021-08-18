https://ria.ru/20210818/pozhary-1746250929.html

В результате лесных пожаров во Франции погибли два человека

В результате лесных пожаров во Франции погибли два человека - РИА Новости, 18.08.2021

В результате лесных пожаров во Франции погибли два человека

Жертвами лесного пожара на юго-востоке Франции стали уже два человека, число пострадавших выросло до 24, сообщили власти департамента Вар. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T17:27

2021-08-18T17:27

2021-08-18T17:27

в мире

франция

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Жертвами лесного пожара на юго-востоке Франции стали уже два человека, число пострадавших выросло до 24, сообщили власти департамента Вар.Ранее сообщалось об одном погибшем и 22 пострадавших."К несчастью, список расширяется. К этому моменту в него входит 24 раненых, в том числе пять пожарных. Мы также с прискорбием сообщаем о смерти двух человек", - сообщил префект департамента Эванс Ришар, которого цитирует телеканал BFMTV.Крупный лесной пожар вспыхнул в понедельник во второй половине дня в коммуне Гонфарон в департаменте Вар. За несколько часов он успел охватить несколько сотен гектаров. Как отмечала префектура департамента Вар, распространению пожара способствовали засуха и ветер, "несмотря на все принятые меры".

https://ria.ru/20210818/smog-1746163882.html

франция

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в мире, франция