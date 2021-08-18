https://ria.ru/20210818/postradavshie-1746194698.html

Власти Камчатки рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ми-8

Власти Камчатки рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ми-8 - РИА Новости, 18.08.2021

Власти Камчатки рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ми-8

Состояние двух человек, которые серьезнее всего пострадали при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, стабилизовалось, они переведены из реанимации, сообщили в... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:53

2021-08-18T11:53

2021-08-18T11:53

происшествия

камчатский край

ми-8

россия

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг - РИА Новости. Состояние двух человек, которые серьезнее всего пострадали при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, стабилизовалось, они переведены из реанимации, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.Ранее сообщалось, что в результате падения вертолета в Курильское озеро спаслись восемь человек, пострадали четверо, двое попали в реанимацию, оба являются членами экипажа."Состояние больных удовлетворительное. Сегодня они переведены в отделение травматологии краевой больницы. Оба пациента находятся в сознании, разговаривают. Мы проводим консультации с врачами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова. Сейчас ждем вердикта коллег и, возможно, одного из членов экипажа будем перевозить для дальнейшего лечения в Курган", – приводятся в сообщении слова врио заведующего отделением травматологии Алексея Зиновьева.Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. В среду на поверхность подняли последние тела погибших, поисковая операция завершена.

https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html

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