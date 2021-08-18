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Власти Камчатки рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ми-8
Власти Камчатки рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ми-8 - РИА Новости, 18.08.2021
Власти Камчатки рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ми-8
Состояние двух человек, которые серьезнее всего пострадали при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, стабилизовалось, они переведены из реанимации, сообщили в... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:53
2021-08-18T11:53
происшествия
камчатский край
ми-8
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг - РИА Новости. Состояние двух человек, которые серьезнее всего пострадали при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, стабилизовалось, они переведены из реанимации, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.Ранее сообщалось, что в результате падения вертолета в Курильское озеро спаслись восемь человек, пострадали четверо, двое попали в реанимацию, оба являются членами экипажа."Состояние больных удовлетворительное. Сегодня они переведены в отделение травматологии краевой больницы. Оба пациента находятся в сознании, разговаривают. Мы проводим консультации с врачами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова. Сейчас ждем вердикта коллег и, возможно, одного из членов экипажа будем перевозить для дальнейшего лечения в Курган", – приводятся в сообщении слова врио заведующего отделением травматологии Алексея Зиновьева.Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. В среду на поверхность подняли последние тела погибших, поисковая операция завершена.
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происшествия, камчатский край, ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
11:53 18.08.2021
 
Власти Камчатки рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ми-8

Правительство Камчатского края: двоих пострадавших при крушении Ми-8 перевели из реанимации

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8Т доставил в Петропавловск-Камчатский пострадавших при падении вертолета Ми-8 на Камчатке
Вертолет Ми-8Т доставил в Петропавловск-Камчатский пострадавших при падении вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг - РИА Новости. Состояние двух человек, которые серьезнее всего пострадали при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, стабилизовалось, они переведены из реанимации, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
Ранее сообщалось, что в результате падения вертолета в Курильское озеро спаслись восемь человек, пострадали четверо, двое попали в реанимацию, оба являются членами экипажа.
"Состояние больных удовлетворительное. Сегодня они переведены в отделение травматологии краевой больницы. Оба пациента находятся в сознании, разговаривают. Мы проводим консультации с врачами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова. Сейчас ждем вердикта коллег и, возможно, одного из членов экипажа будем перевозить для дальнейшего лечения в Курган", – приводятся в сообщении слова врио заведующего отделением травматологии Алексея Зиновьева.
Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. В среду на поверхность подняли последние тела погибших, поисковая операция завершена.
Сотрудники Кроноцкого заповедника в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 10:18
Пассажир, выживший при крушении Ми-8, рассказал, как ему удалось спастись
 
ПроисшествияКамчатский крайМи-8РоссияКрушение вертолета Ми-8 в Камчатском крае
 
 
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