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Власти Камчатки рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ми-8
Власти Камчатки рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ми-8 - РИА Новости, 18.08.2021
Власти Камчатки рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ми-8
Состояние двух человек, которые серьезнее всего пострадали при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, стабилизовалось, они переведены из реанимации, сообщили в... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:53
2021-08-18T11:53
2021-08-18T11:53
происшествия
камчатский край
ми-8
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг - РИА Новости. Состояние двух человек, которые серьезнее всего пострадали при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, стабилизовалось, они переведены из реанимации, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.Ранее сообщалось, что в результате падения вертолета в Курильское озеро спаслись восемь человек, пострадали четверо, двое попали в реанимацию, оба являются членами экипажа."Состояние больных удовлетворительное. Сегодня они переведены в отделение травматологии краевой больницы. Оба пациента находятся в сознании, разговаривают. Мы проводим консультации с врачами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова. Сейчас ждем вердикта коллег и, возможно, одного из членов экипажа будем перевозить для дальнейшего лечения в Курган", – приводятся в сообщении слова врио заведующего отделением травматологии Алексея Зиновьева.Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. В среду на поверхность подняли последние тела погибших, поисковая операция завершена.
https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html
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происшествия, камчатский край, ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
Власти Камчатки рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ми-8
Правительство Камчатского края: двоих пострадавших при крушении Ми-8 перевели из реанимации
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг - РИА Новости.
Состояние двух человек, которые серьезнее всего пострадали при крушении вертолета Ми-8
на Камчатке, стабилизовалось, они переведены из реанимации, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края
.
Ранее сообщалось, что в результате падения вертолета в Курильское озеро спаслись восемь человек, пострадали четверо, двое попали в реанимацию, оба являются членами экипажа.
"Состояние больных удовлетворительное. Сегодня они переведены в отделение травматологии краевой больницы. Оба пациента находятся в сознании, разговаривают. Мы проводим консультации с врачами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова. Сейчас ждем вердикта коллег и, возможно, одного из членов экипажа будем перевозить для дальнейшего лечения в Курган", – приводятся в сообщении слова врио заведующего отделением травматологии Алексея Зиновьева.
Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. В среду на поверхность подняли последние тела погибших, поисковая операция завершена.