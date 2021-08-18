15:58 18.08.2021 (обновлено: 16:34 18.08.2021)
Поляки поддержали предложение Лаврова о приграничном передвижении
Читатели Interia поддержали инициативу главы МИД России Лаврова о малом приграничном передвижении
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобили в пункте пропуска "Багратионовск" в Калининградской области на российско-польской границе
"Его давно следовало возобновить. <...> Когда пограничные переходы были открыты, в супермаркетах у границы с Калининградской областью был практически самый большой оборот в стране. Неужели плохо, что россияне хотят тратить у нас деньги?" — задался вопросом Emigrant.
"России нравятся последние действия Польши, поскольку они направлены против ЕС и США, так что россияне снова готовы вести переговоры. Но замечу, что это малое пограничное передвижение было положительным явлением, особенно для местных жителей", — считает Wlodek.
"Поляки в большинстве своем, как обычно, руководствуются стереотипными представлениями о России, а жаль, ведь это огромный рынок сбыта и возможности для сотрудничества. А так нам не остается ничего другого, кроме как вдыхать выхлопные газы немецких и французских фур, которые везут туда товары", — подытожили читатели.
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Соглашение между Россией и Польшей о порядке безвизового местного приграничного передвижения вступило в силу в июле 2012 года. Под действие попадали вся Калининградская область и часть территорий Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств Польши, равная площади Калининградской области. Получив карточку в консульском учреждении, жители региона и приграничных польских районов могли без визы пересекать границу.
С 4 июля 2016 года Польша приостановила действие соглашений о порядке МПП из-за проведения саммита Североатлантического альянса и Всемирного дня молодежи. Россия ответила тем же.
Накануне Лавров во время рабочей поездки в Калининград оценил перспективы возобновления режима МПП. Он отметил, что Москва заинтересована в восстановлении соглашения, а также в возможности его подписания со стороны Литвы.
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