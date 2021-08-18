Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210818/polyaki-1746234510.html
Поляки поддержали предложение Лаврова о приграничном передвижении
Поляки поддержали предложение Лаврова о приграничном передвижении - РИА Новости, 18.08.2021
Поляки поддержали предложение Лаврова о приграничном передвижении
Читатели польского портала Interia оценили слова главы российского МИД Сергея Лаврова о заинтересованности в возобновлении соглашения о малом приграничном... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:58
2021-08-18T16:34
в мире
литва
варшава
польша
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148143/60/1481436053_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_8708cf2d6fd03bc271919854cb274694.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Читатели польского портала Interia оценили слова главы российского МИД Сергея Лаврова о заинтересованности в возобновлении соглашения о малом приграничном передвижении с Варшавой. Многие посчитали, что такой шаг необходим в первую очередь для местных жителей."Ну, сейчас, когда все узнали, чего стоят соглашения с США и НАТО, возможно, стоит все же помириться с Россией!" — отметил пользовать с ником Jurek B.K."Его давно следовало возобновить. &lt;...&gt; Когда пограничные переходы были открыты, в супермаркетах у границы с Калининградской областью был практически самый большой оборот в стране. Неужели плохо, что россияне хотят тратить у нас деньги?" — задался вопросом Emigrant."России нравятся последние действия Польши, поскольку они направлены против ЕС и США, так что россияне снова готовы вести переговоры. Но замечу, что это малое пограничное передвижение было положительным явлением, особенно для местных жителей", — считает Wlodek."Поляки в большинстве своем, как обычно, руководствуются стереотипными представлениями о России, а жаль, ведь это огромный рынок сбыта и возможности для сотрудничества. А так нам не остается ничего другого, кроме как вдыхать выхлопные газы немецких и французских фур, которые везут туда товары", — подытожили читатели.Соглашение между Россией и Польшей о порядке безвизового местного приграничного передвижения вступило в силу в июле 2012 года. Под действие попадали вся Калининградская область и часть территорий Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств Польши, равная площади Калининградской области. Получив карточку в консульском учреждении, жители региона и приграничных польских районов могли без визы пересекать границу.С 4 июля 2016 года Польша приостановила действие соглашений о порядке МПП из-за проведения саммита Североатлантического альянса и Всемирного дня молодежи. Россия ответила тем же.Накануне Лавров во время рабочей поездки в Калининград оценил перспективы возобновления режима МПП. Он отметил, что Москва заинтересована в восстановлении соглашения, а также в возможности его подписания со стороны Литвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210722/krym-1742403835.html
https://ria.ru/20210813/nato-1745566795.html
https://ria.ru/20210622/pushkov-1738102732.html
литва
варшава
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148143/60/1481436053_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_b42eab8e90c67bef2ce7d27df7671bf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, литва, варшава, польша, нато, россия
15:58 18.08.2021 (обновлено: 16:34 18.08.2021)
 
Поляки поддержали предложение Лаврова о приграничном передвижении

Читатели Interia поддержали инициативу главы МИД России Лаврова о малом приграничном передвижении

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобили в пункте пропуска "Багратионовск" в Калининградской области на российско-польской границе
Автомобили в пункте пропуска Багратионовск в Калининградской области на российско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Читатели польского портала Interia оценили слова главы российского МИД Сергея Лаврова о заинтересованности в возобновлении соглашения о малом приграничном передвижении с Варшавой. Многие посчитали, что такой шаг необходим в первую очередь для местных жителей.
"Ну, сейчас, когда все узнали, чего стоят соглашения с США и НАТО, возможно, стоит все же помириться с Россией!" — отметил пользовать с ником Jurek B.K.
Дворец культуры и науки в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 16:49
В Польше призвали смириться с вхождением Крыма в состав России
"Его давно следовало возобновить. <...> Когда пограничные переходы были открыты, в супермаркетах у границы с Калининградской областью был практически самый большой оборот в стране. Неужели плохо, что россияне хотят тратить у нас деньги?" — задался вопросом Emigrant.
"России нравятся последние действия Польши, поскольку они направлены против ЕС и США, так что россияне снова готовы вести переговоры. Но замечу, что это малое пограничное передвижение было положительным явлением, особенно для местных жителей", — считает Wlodek.
"Поляки в большинстве своем, как обычно, руководствуются стереотипными представлениями о России, а жаль, ведь это огромный рынок сбыта и возможности для сотрудничества. А так нам не остается ничего другого, кроме как вдыхать выхлопные газы немецких и французских фур, которые везут туда товары", — подытожили читатели.
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
13 августа, 03:27
National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику
Соглашение между Россией и Польшей о порядке безвизового местного приграничного передвижения вступило в силу в июле 2012 года. Под действие попадали вся Калининградская область и часть территорий Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств Польши, равная площади Калининградской области. Получив карточку в консульском учреждении, жители региона и приграничных польских районов могли без визы пересекать границу.
С 4 июля 2016 года Польша приостановила действие соглашений о порядке МПП из-за проведения саммита Североатлантического альянса и Всемирного дня молодежи. Россия ответила тем же.
Накануне Лавров во время рабочей поездки в Калининград оценил перспективы возобновления режима МПП. Он отметил, что Москва заинтересована в восстановлении соглашения, а также в возможности его подписания со стороны Литвы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 16:13
Пушков назвал Европу заложницей Польши и Прибалтики
 
В миреЛитваВаршаваПольшаНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
06:15В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
06:05В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар
06:00Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе
05:52Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции
05:11Противники талибов попросили Запад прислать им оружие
05:00Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
04:52В США работник завода убил двух женщин
04:47В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП
04:35Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель
04:09Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко
04:08Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
03:53Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения
03:53Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"
03:49Ветеран "Вымпела" рассказал, откуда взялось название подразделения
03:37Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2"
03:32Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"
03:30Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
03:25В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
03:21Трамп считает, что Россия скопирует оставленную США в Афганистане технику
Лента новостейМолния