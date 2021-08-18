https://ria.ru/20210818/polyaki-1746234510.html

Поляки поддержали предложение Лаврова о приграничном передвижении

Поляки поддержали предложение Лаврова о приграничном передвижении - РИА Новости, 18.08.2021

Поляки поддержали предложение Лаврова о приграничном передвижении

Читатели польского портала Interia оценили слова главы российского МИД Сергея Лаврова о заинтересованности в возобновлении соглашения о малом приграничном... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T15:58

2021-08-18T15:58

2021-08-18T16:34

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Читатели польского портала Interia оценили слова главы российского МИД Сергея Лаврова о заинтересованности в возобновлении соглашения о малом приграничном передвижении с Варшавой. Многие посчитали, что такой шаг необходим в первую очередь для местных жителей."Ну, сейчас, когда все узнали, чего стоят соглашения с США и НАТО, возможно, стоит все же помириться с Россией!" — отметил пользовать с ником Jurek B.K."Его давно следовало возобновить. <...> Когда пограничные переходы были открыты, в супермаркетах у границы с Калининградской областью был практически самый большой оборот в стране. Неужели плохо, что россияне хотят тратить у нас деньги?" — задался вопросом Emigrant."России нравятся последние действия Польши, поскольку они направлены против ЕС и США, так что россияне снова готовы вести переговоры. Но замечу, что это малое пограничное передвижение было положительным явлением, особенно для местных жителей", — считает Wlodek."Поляки в большинстве своем, как обычно, руководствуются стереотипными представлениями о России, а жаль, ведь это огромный рынок сбыта и возможности для сотрудничества. А так нам не остается ничего другого, кроме как вдыхать выхлопные газы немецких и французских фур, которые везут туда товары", — подытожили читатели.Соглашение между Россией и Польшей о порядке безвизового местного приграничного передвижения вступило в силу в июле 2012 года. Под действие попадали вся Калининградская область и часть территорий Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств Польши, равная площади Калининградской области. Получив карточку в консульском учреждении, жители региона и приграничных польских районов могли без визы пересекать границу.С 4 июля 2016 года Польша приостановила действие соглашений о порядке МПП из-за проведения саммита Североатлантического альянса и Всемирного дня молодежи. Россия ответила тем же.Накануне Лавров во время рабочей поездки в Калининград оценил перспективы возобновления режима МПП. Он отметил, что Москва заинтересована в восстановлении соглашения, а также в возможности его подписания со стороны Литвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210722/krym-1742403835.html

https://ria.ru/20210813/nato-1745566795.html

https://ria.ru/20210622/pushkov-1738102732.html

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, литва, варшава, польша, нато, россия