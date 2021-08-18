https://ria.ru/20210818/pogoda-1746229855.html

Собянин предупредил москвичей о непогоде

Собянин предупредил москвичей о непогоде - РИА Новости, 18.08.2021

Собянин предупредил москвичей о непогоде

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о прогнозируемой в ближайшие часы непогоде и попросил быть осторожными. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T15:27

2021-08-18T15:27

2021-08-18T15:27

общество

москва

сергей собянин

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745185775_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f603680e03b000a8756fd528c82587e4.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о прогнозируемой в ближайшие часы непогоде и попросил быть осторожными."Гроза, дождь, град, шквалистый ветер до 25 метров в секунду - то, что нас ожидает в ближайшие часы. Пожалуйста, будьте осторожны. Берегите себя и детей",- говорится в сообщении мэра в Twitter.Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил о том, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра и дождя.

https://ria.ru/20210817/grd-1746134778.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, петр бирюков