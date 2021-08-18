https://ria.ru/20210818/pogoda-1746229855.html
Собянин предупредил москвичей о непогоде
Собянин предупредил москвичей о непогоде - РИА Новости, 18.08.2021
Собянин предупредил москвичей о непогоде
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о прогнозируемой в ближайшие часы непогоде и попросил быть осторожными. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:27
2021-08-18T15:27
2021-08-18T15:27
общество
москва
сергей собянин
петр бирюков
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о прогнозируемой в ближайшие часы непогоде и попросил быть осторожными."Гроза, дождь, град, шквалистый ветер до 25 метров в секунду - то, что нас ожидает в ближайшие часы. Пожалуйста, будьте осторожны. Берегите себя и детей",- говорится в сообщении мэра в Twitter.Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил о том, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра и дождя.
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общество, москва, сергей собянин, петр бирюков
Собянин предупредил москвичей о непогоде
Мэр Москвы Собянин предупредил горожан о грозе и граде в ближайшие часы и попросил быть осторожными