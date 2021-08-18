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Собянин предупредил москвичей о непогоде
Собянин предупредил москвичей о непогоде - РИА Новости, 18.08.2021
Собянин предупредил москвичей о непогоде
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о прогнозируемой в ближайшие часы непогоде и попросил быть осторожными. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:27
2021-08-18T15:27
общество
москва
сергей собянин
петр бирюков
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о прогнозируемой в ближайшие часы непогоде и попросил быть осторожными."Гроза, дождь, град, шквалистый ветер до 25 метров в секунду - то, что нас ожидает в ближайшие часы. Пожалуйста, будьте осторожны. Берегите себя и детей",- говорится в сообщении мэра в Twitter.Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил о том, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра и дождя.
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общество, москва, сергей собянин, петр бирюков
15:27 18.08.2021
 
Собянин предупредил москвичей о непогоде

Мэр Москвы Собянин предупредил горожан о грозе и граде в ближайшие часы и попросил быть осторожными

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о прогнозируемой в ближайшие часы непогоде и попросил быть осторожными.
"Гроза, дождь, град, шквалистый ветер до 25 метров в секунду - то, что нас ожидает в ближайшие часы. Пожалуйста, будьте осторожны. Берегите себя и детей",- говорится в сообщении мэра в Twitter.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил о том, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра и дождя.
Аномалия под Тюменью: крупный град выпал в жару во время грозы - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 19:05
В Тюменской области выпал град в тридцатиградусную жару
 
ОбществоМоскваСергей СобянинПетр Бирюков
 
 
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