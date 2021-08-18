https://ria.ru/20210818/pogibshie-1746161955.html

На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8

На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8 - РИА Новости, 18.08.2021

На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8

Тела всех погибших в катастрофе вертолета Ми-8 на Камчатке подняты со дна Курильского озера, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T05:53

2021-08-18T05:53

2021-08-18T05:53

происшествия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Тела всех погибших в катастрофе вертолета Ми-8 на Камчатке подняты со дна Курильского озера, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале."Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолета на Курильском озере", - сообщил Солодов.Он добавил, что теперь спасателям предстоит поднять корпус вертолета для проведения следственных действий, а также для избежания возможных негативных последствий для экологии.Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации, четверо не пострадали. По данному факту расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20210816/vertolet-1745862386.html

камчатский край

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2021

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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае