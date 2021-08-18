15:43 18.08.2021 (обновлено: 16:12 18.08.2021)
Жители Ямала рассказали об ожиданиях от поездки губернатора по региону
ВЦИОМ: почти 70% жителей Ямала заявили об интересе к поездке губернатора по округу
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства ЯНАОЖители Ямала рассказали об ожиданиях от поездки губернатора по региону
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Почти 70% жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) заявили об интересе к поездке губернатора по округу, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Исследование проводилось с 25 июля по 5 августа, жителей Ямала спрашивали об ожиданиях от предстоящей поездки губернатора по дорогам и населенным пунктам округа. Выяснилось, что большинству жителей поездка Дмитрия Артюхова интересна, так ответили 67% респондентов.
Говоря об ожиданиях от поездки главы региона, северяне заявляли, что губернатор сам увидит проблемы территорий, проконтролирует работу местных властей, услышит жителей, поймет, что нужно сделать на месте. Ждут от губернатора также возможности пообщаться лично, задать вопросы, решения местных проблем и того, чтобы местные власти стали активнее работать, уточняется в исследовании.
"Доверие – это субъективная, эмоциональная оценка, которая зависит от степени открытости власти, от готовности вести диалог, решать проблемы жителей и выполнять обещания. Доверие Дмитрию Артюхову, по данным социологических наблюдений, стабильно растет. Максимальная динамика зафиксирована в августе 2019 года: сразу на 11%. Уровень доверия тогда достиг 71%. В это время глава региона совершил свою первую масштабную поездку за рулем отечественной "Лады" по округу. "Честный маршрут" можно назвать одним из факторов роста доверия населения", - сообщил журналистам директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Поездка Дмитрия Артюхова за рулем Lada XRAY стартовала 9 августа из Салехарда. Губернатор проехал уже более 900 километров, посетил 10 населенных пунктов, провел четыре крупных уличных встречи в городах и пять встреч с жителями в поселках. Совокупно встречи с губернатором Ямала уже посетили около 2 тысяч человек. Самой масштабной стала уличная встреча с жителями самого большой города Ямала – Нового Уренгоя. По разным данным, на ней присутствовали от 800 до 1000 жителей. Остальные могли смотреть прямой эфир в аккаунтах Артюхова в социальных сетях и на местных ТВ-каналах.