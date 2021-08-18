https://ria.ru/20210818/peshekhody-1747043483.html

Две пешеходные зоны благоустроят на юго-востоке Москвы в этом году

Две пешеходные зоны благоустроят на юго-востоке Москвы в этом году - РИА Новости, 24.08.2021

Две пешеходные зоны благоустроят на юго-востоке Москвы в этом году

Две пешеходные зоны благоустроят на юго-востоке Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-18T17:40

2021-08-18T17:40

2021-08-24T15:48

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Две пешеходные зоны благоустроят на юго-востоке Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.Отмечается, что в 11-м микрорайоне новый облик обретают пять дворовых территорий на улицах Марьинский парк, Белореченская и Новомарьинская. "Здесь появятся девять детских и две спортивные площадки, зоны тихого отдыха. Установим новые опоры освещения, дополнительно высадим деревья и кустарники, разобьем газон", - рассказали в комплексе.В 12-м микрорайоне готов променад между улицами Белореченская и Верхние поля. Здесь создали зоны отдыха с садовыми качелями и скамейками, обустроили зону воркаута, детские площадки с горками, качелями и песочницей, разбили газоны, высадили кустарники.

https://ria.ru/20210817/kapremont-1746129293.html

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2021

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общество, москва, капремонт в москве, городское хозяйство москвы