https://ria.ru/20210818/peshekhody-1747043483.html
Две пешеходные зоны благоустроят на юго-востоке Москвы в этом году
Две пешеходные зоны благоустроят на юго-востоке Москвы в этом году - РИА Новости, 24.08.2021
Две пешеходные зоны благоустроят на юго-востоке Москвы в этом году
Две пешеходные зоны благоустроят на юго-востоке Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-18T17:40
2021-08-18T17:40
2021-08-24T15:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
капремонт в москве
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747044203_0:0:799:449_1920x0_80_0_0_133ed0415de471c6dce805e323ca12b6.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Две пешеходные зоны благоустроят на юго-востоке Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.Отмечается, что в 11-м микрорайоне новый облик обретают пять дворовых территорий на улицах Марьинский парк, Белореченская и Новомарьинская. "Здесь появятся девять детских и две спортивные площадки, зоны тихого отдыха. Установим новые опоры освещения, дополнительно высадим деревья и кустарники, разобьем газон", - рассказали в комплексе.В 12-м микрорайоне готов променад между улицами Белореченская и Верхние поля. Здесь создали зоны отдыха с садовыми качелями и скамейками, обустроили зону воркаута, детские площадки с горками, качелями и песочницей, разбили газоны, высадили кустарники.
https://ria.ru/20210817/kapremont-1746129293.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747044203_98:0:697:449_1920x0_80_0_0_ba4333af2f05d3adef85e1838580bd13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, капремонт в москве, городское хозяйство москвы