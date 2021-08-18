Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210818/peshekhody-1747043483.html
Две пешеходные зоны благоустроят на юго-востоке Москвы в этом году
Две пешеходные зоны благоустроят на юго-востоке Москвы в этом году - РИА Новости, 24.08.2021
Две пешеходные зоны благоустроят на юго-востоке Москвы в этом году
Две пешеходные зоны благоустроят на юго-востоке Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-18T17:40
2021-08-24T15:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
капремонт в москве
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747044203_0:0:799:449_1920x0_80_0_0_133ed0415de471c6dce805e323ca12b6.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Две пешеходные зоны благоустроят на юго-востоке Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.Отмечается, что в 11-м микрорайоне новый облик обретают пять дворовых территорий на улицах Марьинский парк, Белореченская и Новомарьинская. "Здесь появятся девять детских и две спортивные площадки, зоны тихого отдыха. Установим новые опоры освещения, дополнительно высадим деревья и кустарники, разобьем газон", - рассказали в комплексе.В 12-м микрорайоне готов променад между улицами Белореченская и Верхние поля. Здесь создали зоны отдыха с садовыми качелями и скамейками, обустроили зону воркаута, детские площадки с горками, качелями и песочницей, разбили газоны, высадили кустарники.
https://ria.ru/20210817/kapremont-1746129293.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747044203_98:0:697:449_1920x0_80_0_0_ba4333af2f05d3adef85e1838580bd13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, капремонт в москве, городское хозяйство москвы
17:40 18.08.2021 (обновлено: 15:48 24.08.2021)
 

Две пешеходные зоны благоустроят на юго-востоке Москвы в этом году

© Комплекс городского хозяйства МосквыПроектное решение благоустройства на юго-востоке Москвы
Проектное решение благоустройства на юго-востоке Москвы
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Две пешеходные зоны благоустроят на юго-востоке Москвы в этом году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Две пешеходные зоны преобразятся на юго-востоке столицы в этом году. Завершаем работы по комплексному благоустройству пешеходных зон в 11-м и 12-м микрорайонах Марьино", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 11-м микрорайоне новый облик обретают пять дворовых территорий на улицах Марьинский парк, Белореченская и Новомарьинская. "Здесь появятся девять детских и две спортивные площадки, зоны тихого отдыха. Установим новые опоры освещения, дополнительно высадим деревья и кустарники, разобьем газон", - рассказали в комплексе.
В 12-м микрорайоне готов променад между улицами Белореченская и Верхние поля. Здесь создали зоны отдыха с садовыми качелями и скамейками, обустроили зону воркаута, детские площадки с горками, качелями и песочницей, разбили газоны, высадили кустарники.
Комплексная реставрация Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 18:28Москва Сегодня: мегаполис для жизни
КГХ Москвы опубликовал видео капремонта Большого Каменного моста
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваКапремонт в МосквеГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:59Путин призвал запретить автоматическое списание соцвыплат за долги
17:58Путин призвал предусмотреть ресурсы на обновление отделений Почты России
17:57Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне, заявил Путин
17:57Путин рассказал о поддержке многодетных семей и пенсионеров
17:54Философ Жан-Люк Нанси скончался во Франции
17:53Путин рассказал, как победить COVID-19
17:53Путин предложил индексировать денежное довольствие военным выше инфляции
17:52Пандемия коронавируса выявила проблемы здравоохранения, заявил Путин
17:52Путин призвал улучшить систему природоохраны от пожаров
17:51Убеждать людей вакцинироваться нужно настойчиво и уважительно, заявил Путин
17:49Путин заявил, что ЕР обязуется выполнить предвыборную программу
17:47Путин призвал обсудить тему занятости людей с ограничениями по здоровью
17:45Путин поддержал идею о помощи фермерам для снижения цен
17:45Талибы назвали виновных в хаосе в аэропорту Кабула
17:44Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса
17:43Путин указал "Единой России" на проблему безработных
17:42Калининград вышел в лидеры по темпам прироста турпотока
17:42Путин призвал добиться роста экономики на долгосрочный период
17:39Путин объявил о выплате сотрудникам силовых ведомств
17:39Путин оценил уровень безработицы в России
Лента новостейМолния