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Липецкая область
https://ria.ru/20210818/patsientka-1746238929.html
В Липецкой области от COVID-19 вылечили 103-летнюю пациентку
В Липецкой области от COVID-19 вылечили 103-летнюю пациентку - РИА Новости, 18.08.2021
В Липецкой области от COVID-19 вылечили 103-летнюю пациентку
Врачи Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 вылечили от коронавируса самую пожилую пациентку с начала пандемии, на момент выписки ей... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:20
2021-08-18T16:20
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
коронавирус covid-19
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ЛИПЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Врачи Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 вылечили от коронавируса самую пожилую пациентку с начала пандемии, на момент выписки ей исполнилось 103 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Благодаря усилиям врачей третьего инфекционного отделения БСМП №1 и всего медперсонала больницы, женщина быстро пошла на поправку. Пациентке максимально оперативно провели диагностику и подобрали медикаментозную терапию, которая обеспечила положительную динамику.Как отметил глава региона, пандемия коронавируса стала большим испытанием для всех, особенно для врачей, которые самоотверженно борются за жизнь каждого пациента. Однако сейчас каждый случай выздоровления – это уже не просто удача, а результат четкой отработанной методики борьбы с вирусом.
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здоровье - общество, игорь артамонов, коронавирус covid-19
16:20 18.08.2021
 

В Липецкой области от COVID-19 вылечили 103-летнюю пациентку

© Фото : администрация Липецкой областиВ Липецкой области от COVID-19 вылечили 103-летнюю пациентку
В Липецкой области от COVID-19 вылечили 103-летнюю пациентку - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Фото : администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Врачи Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 вылечили от коронавируса самую пожилую пациентку с начала пандемии, на момент выписки ей исполнилось 103 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Благодаря усилиям врачей третьего инфекционного отделения БСМП №1 и всего медперсонала больницы, женщина быстро пошла на поправку. Пациентке максимально оперативно провели диагностику и подобрали медикаментозную терапию, которая обеспечила положительную динамику.
Как отметил глава региона, пандемия коронавируса стала большим испытанием для всех, особенно для врачей, которые самоотверженно борются за жизнь каждого пациента. Однако сейчас каждый случай выздоровления – это уже не просто удача, а результат четкой отработанной методики борьбы с вирусом.
"Мы принимаем необходимые антиковидные меры, но очень многое зависит от жителей. Соблюдение профилактических мер, своевременное обращение к медикам и вакцинация – всё это поможет нам победить опасную инфекцию", – добавил Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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Липецкая областьЗдоровье - ОбществоИгорь АртамоновКоронавирус COVID-19
 
 
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