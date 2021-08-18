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Пензенская область
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В Пензе открылся самый крупный в Поволжье веревочный парк
В Пензе открылся самый крупный в Поволжье веревочный парк - РИА Новости, 18.08.2021
В Пензе открылся самый крупный в Поволжье веревочный парк
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко посетил открывшийся в среду самый большой в Поволжье веревочный парк протяженностью более 860 метров,... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T19:27
2021-08-18T20:00
пензенская область
общество
пензенская область
пенза
поволжье
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 18 авг - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко посетил открывшийся в среду самый большой в Поволжье веревочный парк протяженностью более 860 метров, сообщила пресс-служба правительства региона."Я бы не возражал, чтобы такие инициативы появились и у других пензенских застройщиков. Подобные проекты будем поддерживать, они идут на благо всем - и компаниям, и людям, и области", - цитирует Мельниченко пресс-служба.Отмечается, что парк "Союз" на Олимпийской аллее в Пензе включает прогулочную зону, места для отдыха, качели для детей и взрослых, веревочный парк с пятью маршрутами, игровые и спортивные площадки из натуральных материалов. Протяженность веревочного парка превышает 860 метров, он стал самым большим в Поволжье. Всего здесь будут работать пять трасс: детская (бесстраховочная), легкая, средняя, взрослая и экстремальная. Уникальность проекта в том, что для размещения всех объектов использовались только свободные участки, ни одно дерево не срубили.Мельниченко осмотрел места отдыха и активности горожан, детскую площадку и дал положительную оценку проекту, реализованному застройщиком. Также врио губернатора, отвечая на вопросы отдыхавших в парке многодетных мам по поводу открытия подобных мест отдыха в других районах Пензы, отметил, что работа по благоустройству мест для отдыха во всех районах города обязательно будет продолжена."Создание благоприятной городской среды очень важно, комфорт формирует у людей настроение, другое ощущение качества жизни. Уже в этом году в рамках новой программы благоустройства дворов мы планируем установить 30 новых площадок в областном центре, и в течение ближайших лет продолжим эту работу. Также будет реализован ряд проектов по благоустройству общественных пространств. Например, начнем работы по очистке пруда, расположенного около 6-й горбольницы. В будущем там будет организована новая зона отдыха с набережной", - сказал Мельниченко.
https://ria.ru/20210817/nagrada-1746145927.html
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общество, пензенская область, пенза, поволжье, олег мельниченко
19:27 18.08.2021 (обновлено: 20:00 18.08.2021)
 
В Пензе открылся самый крупный в Поволжье веревочный парк

Врио главы Пензенской области Мельниченко посетил самый большой в Поволжье веревочный парк

© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской областиВрио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в открывшемся веревочном парке в Пензе
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в открывшемся веревочном парке в Пензе - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской области
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ПЕНЗА, 18 авг - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко посетил открывшийся в среду самый большой в Поволжье веревочный парк протяженностью более 860 метров, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Я бы не возражал, чтобы такие инициативы появились и у других пензенских застройщиков. Подобные проекты будем поддерживать, они идут на благо всем - и компаниям, и людям, и области", - цитирует Мельниченко пресс-служба.
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Отмечается, что парк "Союз" на Олимпийской аллее в Пензе включает прогулочную зону, места для отдыха, качели для детей и взрослых, веревочный парк с пятью маршрутами, игровые и спортивные площадки из натуральных материалов. Протяженность веревочного парка превышает 860 метров, он стал самым большим в Поволжье. Всего здесь будут работать пять трасс: детская (бесстраховочная), легкая, средняя, взрослая и экстремальная. Уникальность проекта в том, что для размещения всех объектов использовались только свободные участки, ни одно дерево не срубили.
Мельниченко осмотрел места отдыха и активности горожан, детскую площадку и дал положительную оценку проекту, реализованному застройщиком. Также врио губернатора, отвечая на вопросы отдыхавших в парке многодетных мам по поводу открытия подобных мест отдыха в других районах Пензы, отметил, что работа по благоустройству мест для отдыха во всех районах города обязательно будет продолжена.
"Создание благоприятной городской среды очень важно, комфорт формирует у людей настроение, другое ощущение качества жизни. Уже в этом году в рамках новой программы благоустройства дворов мы планируем установить 30 новых площадок в областном центре, и в течение ближайших лет продолжим эту работу. Также будет реализован ряд проектов по благоустройству общественных пространств. Например, начнем работы по очистке пруда, расположенного около 6-й горбольницы. В будущем там будет организована новая зона отдыха с набережной", - сказал Мельниченко.
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