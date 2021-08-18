https://ria.ru/20210818/park-1746268676.html

В Пензе открылся самый крупный в Поволжье веревочный парк

В Пензе открылся самый крупный в Поволжье веревочный парк - РИА Новости, 18.08.2021

В Пензе открылся самый крупный в Поволжье веревочный парк

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко посетил открывшийся в среду самый большой в Поволжье веревочный парк протяженностью более 860 метров,... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T19:27

2021-08-18T19:27

2021-08-18T20:00

пензенская область

общество

пензенская область

пенза

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олег мельниченко

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ПЕНЗА, 18 авг - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко посетил открывшийся в среду самый большой в Поволжье веревочный парк протяженностью более 860 метров, сообщила пресс-служба правительства региона."Я бы не возражал, чтобы такие инициативы появились и у других пензенских застройщиков. Подобные проекты будем поддерживать, они идут на благо всем - и компаниям, и людям, и области", - цитирует Мельниченко пресс-служба.Отмечается, что парк "Союз" на Олимпийской аллее в Пензе включает прогулочную зону, места для отдыха, качели для детей и взрослых, веревочный парк с пятью маршрутами, игровые и спортивные площадки из натуральных материалов. Протяженность веревочного парка превышает 860 метров, он стал самым большим в Поволжье. Всего здесь будут работать пять трасс: детская (бесстраховочная), легкая, средняя, взрослая и экстремальная. Уникальность проекта в том, что для размещения всех объектов использовались только свободные участки, ни одно дерево не срубили.Мельниченко осмотрел места отдыха и активности горожан, детскую площадку и дал положительную оценку проекту, реализованному застройщиком. Также врио губернатора, отвечая на вопросы отдыхавших в парке многодетных мам по поводу открытия подобных мест отдыха в других районах Пензы, отметил, что работа по благоустройству мест для отдыха во всех районах города обязательно будет продолжена."Создание благоприятной городской среды очень важно, комфорт формирует у людей настроение, другое ощущение качества жизни. Уже в этом году в рамках новой программы благоустройства дворов мы планируем установить 30 новых площадок в областном центре, и в течение ближайших лет продолжим эту работу. Также будет реализован ряд проектов по благоустройству общественных пространств. Например, начнем работы по очистке пруда, расположенного около 6-й горбольницы. В будущем там будет организована новая зона отдыха с набережной", - сказал Мельниченко.

https://ria.ru/20210817/nagrada-1746145927.html

https://ria.ru/20210716/penza-1741623655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пензенская область, пенза, поволжье, олег мельниченко