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Известные украинцы призвали патриарха Варфоломея не ехать в Киев

Известные украинцы призвали патриарха Варфоломея не ехать в Киев - РИА Новости, 18.08.2021

Известные украинцы призвали патриарха Варфоломея не ехать в Киев

Украинские деятели культуры, науки и спорта написали открытое письмо, в котором призвали Константинопольского патриарха Варфоломея отказаться от визита на... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:26

2021-08-18T12:26

2021-08-18T12:26

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КИЕВ, 18 авг – РИА Новости. Украинские деятели культуры, науки и спорта написали открытое письмо, в котором призвали Константинопольского патриарха Варфоломея отказаться от визита на Украину по случаю 30-летия независимости страны, сообщил во вторник Центр информации Украинской православной церкви (УПЦ).Ранее пресс-служба украинского кабмина со ссылкой на самого патриарха сообщила, что Варфоломей посетит Украину с официальным визитом на День независимости."Известные украинцы обратились к патриарху Варфоломею в открытом письме и призвали отложить его визит в Украину на День независимости. Письмо подписали православные деятели науки, культуры и спорта… Православные украинцы обратились к Константинопольскому патриарху с просьбой пересмотреть свое решение о посещении Украины из-за обострения религиозного противостояния в связи с признанием ПЦУ (неканонической Православной церкви Украины – ред.)", - говорится в сообщении в Facebook центра.Отмечается, что обращение подписали академик Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко, академик Национальной академии правовых наук Украины Виталий Журавский, академик НАН Украины Петр Толочко, музыкант и продюсер Олег Карамазов, заслуженный врач Украины Ростислав Валихновский, президент медиа-холдинга "Новости" Егор Бенкендорф, телепродюсер Юрий Молчанов и другие."С грустью констатируем, что ни один из официальных представителей Украинской православной церкви 24 августа не будет участвовать в тех торжественных мероприятиях в честь Дня независимости Украины, на которых ожидается присутствие Вашего Святейшества. Не стоит ли Вам пересмотреть свои планы? Ведь, во-первых, согласно Конституции Украины, религиозные организации в нашей стране отделены от государства, а во-вторых - имеются вполне обоснованные ожидания, что Ваш приезд на празднование Дня провозглашения независимости Украины может вызвать обострение религиозной ситуации", - приводится центр текст письма.Также авторы письма указали, что предоставление ПЦУ томоса об автокефалии "стало причиной захвата православных храмов представителями радикальных организаций, безнаказанного избиения священников, верующих".Последний раз патриарх Варфоломей был на Украине в 2008 году.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру - Православную церковь Украины, которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.

https://ria.ru/20210723/zakhvaty-1742419852.html

https://ria.ru/20210625/vstrecha-1738498232.html

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украина, киев, петр порошенко, украинская православная церковь, facebook, петр толочко