https://ria.ru/20210818/oborona-1746235166.html

В Совбезе Белоруссии высоко оценили военное взаимодействие с Россией

В Совбезе Белоруссии высоко оценили военное взаимодействие с Россией - РИА Новости, 18.08.2021

В Совбезе Белоруссии высоко оценили военное взаимодействие с Россией

Взаимодействие Минска и Москвы в военной сфере находится на высоком уровне, Союзное государство надежно защищено от любых внешних угроз, заявил государственный... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T16:03

2021-08-18T16:03

2021-08-18T16:03

союзное государство

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белоруссия

минск

москва

совет безопасности белоруссии

россия

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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Взаимодействие Минска и Москвы в военной сфере находится на высоком уровне, Союзное государство надежно защищено от любых внешних угроз, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович."Следует отметить высокий уровень взаимодействия Беларуси и России в военной сфере. Могу с уверенностью сказать, что Союзное государство надежно защищено от любых внешних угроз", - сказал Вольфович в интервью российскому журналу "Национальная оборона", опубликованном в среду.Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран в военной сфере носит стратегический характер и отличается высокой динамичностью. Так, ежегодно белорусские и российские военнослужащие участвуют в 30-40 мероприятиях оперативной и боевой подготовки от тактического до стратегического уровней."Россия является нашим основным партнером в поставках продукции военного назначения, запасных частей к вооружению и военной технике, а также в их ремонте и модернизации", - подчеркнул Вольфович.

https://ria.ru/20210809/minoborony-1745017493.html

https://ria.ru/20210623/platsdarm-1738205089.html

белоруссия

минск

москва

россия

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