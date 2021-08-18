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Союзное государство
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В Совбезе Белоруссии высоко оценили военное взаимодействие с Россией
В Совбезе Белоруссии высоко оценили военное взаимодействие с Россией - РИА Новости, 18.08.2021
В Совбезе Белоруссии высоко оценили военное взаимодействие с Россией
Взаимодействие Минска и Москвы в военной сфере находится на высоком уровне, Союзное государство надежно защищено от любых внешних угроз, заявил государственный... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:03
2021-08-18T16:03
союзное государство
в мире
белоруссия
минск
москва
совет безопасности белоруссии
россия
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Взаимодействие Минска и Москвы в военной сфере находится на высоком уровне, Союзное государство надежно защищено от любых внешних угроз, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович."Следует отметить высокий уровень взаимодействия Беларуси и России в военной сфере. Могу с уверенностью сказать, что Союзное государство надежно защищено от любых внешних угроз", - сказал Вольфович в интервью российскому журналу "Национальная оборона", опубликованном в среду.Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран в военной сфере носит стратегический характер и отличается высокой динамичностью. Так, ежегодно белорусские и российские военнослужащие участвуют в 30-40 мероприятиях оперативной и боевой подготовки от тактического до стратегического уровней."Россия является нашим основным партнером в поставках продукции военного назначения, запасных частей к вооружению и военной технике, а также в их ремонте и модернизации", - подчеркнул Вольфович.
https://ria.ru/20210809/minoborony-1745017493.html
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в мире, белоруссия, минск, москва, совет безопасности белоруссии, россия
16:03 18.08.2021
 
В Совбезе Белоруссии высоко оценили военное взаимодействие с Россией

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович: Союзное государство надежно защищено от внешних угроз

© РИА Новости / Павел Герасимов / Перейти в фотобанкМинометный расчет вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 13 сентября 2017
Минометный расчет вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 13 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Павел Герасимов
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Взаимодействие Минска и Москвы в военной сфере находится на высоком уровне, Союзное государство надежно защищено от любых внешних угроз, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
"Следует отметить высокий уровень взаимодействия Беларуси и России в военной сфере. Могу с уверенностью сказать, что Союзное государство надежно защищено от любых внешних угроз", - сказал Вольфович в интервью российскому журналу "Национальная оборона", опубликованном в среду.
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"Россия является нашим основным партнером в поставках продукции военного назначения, запасных частей к вооружению и военной технике, а также в их ремонте и модернизации", - подчеркнул Вольфович.
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