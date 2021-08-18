https://ria.ru/20210818/oborona-1746235166.html
В Совбезе Белоруссии высоко оценили военное взаимодействие с Россией
В Совбезе Белоруссии высоко оценили военное взаимодействие с Россией - РИА Новости, 18.08.2021
В Совбезе Белоруссии высоко оценили военное взаимодействие с Россией
Взаимодействие Минска и Москвы в военной сфере находится на высоком уровне, Союзное государство надежно защищено от любых внешних угроз, заявил государственный... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:03
2021-08-18T16:03
2021-08-18T16:03
союзное государство
в мире
белоруссия
минск
москва
совет безопасности белоруссии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150484/18/1504841848_0:183:3036:1891_1920x0_80_0_0_bdeb9d21ba0abb9e40f8070123caeed9.jpg
МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Взаимодействие Минска и Москвы в военной сфере находится на высоком уровне, Союзное государство надежно защищено от любых внешних угроз, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович."Следует отметить высокий уровень взаимодействия Беларуси и России в военной сфере. Могу с уверенностью сказать, что Союзное государство надежно защищено от любых внешних угроз", - сказал Вольфович в интервью российскому журналу "Национальная оборона", опубликованном в среду.Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран в военной сфере носит стратегический характер и отличается высокой динамичностью. Так, ежегодно белорусские и российские военнослужащие участвуют в 30-40 мероприятиях оперативной и боевой подготовки от тактического до стратегического уровней."Россия является нашим основным партнером в поставках продукции военного назначения, запасных частей к вооружению и военной технике, а также в их ремонте и модернизации", - подчеркнул Вольфович.
https://ria.ru/20210809/minoborony-1745017493.html
https://ria.ru/20210623/platsdarm-1738205089.html
белоруссия
минск
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150484/18/1504841848_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_b237eca538ab3ee1e2ca8d3cdd5e78ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, москва, совет безопасности белоруссии, россия
В Совбезе Белоруссии высоко оценили военное взаимодействие с Россией
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович: Союзное государство надежно защищено от внешних угроз