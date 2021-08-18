https://ria.ru/20210818/nomer-1746157754.html
Специалист рассказал, почему номер абонента бывает все время занят
Специалист рассказал, почему номер абонента бывает все время занят - РИА Новости, 18.08.2021
Специалист рассказал, почему номер абонента бывает все время занят
Номер абонента может быть все время занят, если вас занесли в черный список и заблокировали. Впрочем, это не единственная возможная ситуация, рассказал... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T02:17
2021-08-18T02:17
2021-08-18T02:17
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Номер абонента может быть все время занят, если вас занесли в черный список и заблокировали. Впрочем, это не единственная возможная ситуация, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман.По его словам, недосягаемый собеседник может, например, уехать в путешествие, где связь недоступна, не исключены также банальные технические проблемы.Шерман советует использовать мессенджер, в котором можно увидеть время появления и присутствия человека в сети. Это своего рода косвенный признак того, поддерживают с вами связь или нет.
https://ria.ru/20210816/uvedomleniya-1745860199.html
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технологии, россия
Специалист рассказал, почему номер абонента бывает все время занят
Эксперт Шерман: номер абонента может быть постоянно занят, так как вас внесли в черный список