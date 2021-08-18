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Специалист рассказал, почему номер абонента бывает все время занят
Специалист рассказал, почему номер абонента бывает все время занят - РИА Новости, 18.08.2021
Специалист рассказал, почему номер абонента бывает все время занят
Номер абонента может быть все время занят, если вас занесли в черный список и заблокировали. Впрочем, это не единственная возможная ситуация, рассказал... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T02:17
2021-08-18T02:17
технологии
россия
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Номер абонента может быть все время занят, если вас занесли в черный список и заблокировали. Впрочем, это не единственная возможная ситуация, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер коммуникационного агентства B&amp;C Марк Шерман.По его словам, недосягаемый собеседник может, например, уехать в путешествие, где связь недоступна, не исключены также банальные технические проблемы.Шерман советует использовать мессенджер, в котором можно увидеть время появления и присутствия человека в сети. Это своего рода косвенный признак того, поддерживают с вами связь или нет.
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технологии, россия
02:17 18.08.2021
 
Специалист рассказал, почему номер абонента бывает все время занят

Эксперт Шерман: номер абонента может быть постоянно занят, так как вас внесли в черный список

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка разговаривает по мобильному телефону
Девушка разговаривает по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Номер абонента может быть все время занят, если вас занесли в черный список и заблокировали. Впрочем, это не единственная возможная ситуация, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман.
По его словам, недосягаемый собеседник может, например, уехать в путешествие, где связь недоступна, не исключены также банальные технические проблемы.
"Постоянные короткие гудки говорят и о том, что нужно выбрать другое время для звонка или прибегнуть к альтернативным способам связи. Возможно, человек находится в роуминге, не хочет тратить деньги на связь, но при этом у него есть доступный wi-fi", - считает эксперт.
Шерман советует использовать мессенджер, в котором можно увидеть время появления и присутствия человека в сети. Это своего рода косвенный признак того, поддерживают с вами связь или нет.
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