Ник Кейв записал саундтрек к байопику о Мэрилин Монро

Ник Кейв записал саундтрек к байопику о Мэрилин Монро - РИА Новости, 18.08.2021

Ник Кейв записал саундтрек к байопику о Мэрилин Монро

Ник Кейв и его коллега по группе The Bad Seeds Уоррен Эллис записали саундтрек к фильму о Мэрилин Монро, сообщает NME. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T01:22

2021-08-18T01:22

2021-08-18T01:22

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ник Кейв и его коллега по группе The Bad Seeds Уоррен Эллис записали саундтрек к фильму о Мэрилин Монро, сообщает NME. Лента будет называется "Блондинка". Режиссер картины — Эндрю Доминик. Кейв и Эллис уже сотрудничали с ним. Доминик снял документальный проект "Еще раз с чувством" ("One more time with feeling") о том, как музыканты работали над альбомом "Skeleton Tree" после смерти сына Кейва Артура. Премьера ленты состоялась 5 сентября 2016 года на Венецианском кинофестивале. Мэрилин Монро в фильме Доминика сыграла Ана Де Армас. Также в проекте снимались Эдриан Броуди, Джулианна Николсон, Бобби Каннавале и другие. Картина основана на одноименном романе Джойс Кэрол.Планируется, что фильм "Блондинка" выйдет в прокат в 2022 году.

