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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210818/monroe-1746114174.html
Ник Кейв записал саундтрек к байопику о Мэрилин Монро
Ник Кейв записал саундтрек к байопику о Мэрилин Монро - РИА Новости, 18.08.2021
Ник Кейв записал саундтрек к байопику о Мэрилин Монро
Ник Кейв и его коллега по группе The Bad Seeds Уоррен Эллис записали саундтрек к фильму о Мэрилин Монро, сообщает NME. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T01:22
2021-08-18T01:22
культура
мэрилин монро
ник кейв
новости культуры
кино и сериалы
музыка
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ник Кейв и его коллега по группе The Bad Seeds Уоррен Эллис записали саундтрек к фильму о Мэрилин Монро, сообщает NME. Лента будет называется "Блондинка". Режиссер картины — Эндрю Доминик. Кейв и Эллис уже сотрудничали с ним. Доминик снял документальный проект "Еще раз с чувством" ("One more time with feeling") о том, как музыканты работали над альбомом "Skeleton Tree" после смерти сына Кейва Артура. Премьера ленты состоялась 5 сентября 2016 года на Венецианском кинофестивале. Мэрилин Монро в фильме Доминика сыграла Ана Де Армас. Также в проекте снимались Эдриан Броуди, Джулианна Николсон, Бобби Каннавале и другие. Картина основана на одноименном романе Джойс Кэрол.Планируется, что фильм "Блондинка" выйдет в прокат в 2022 году.
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мэрилин монро, ник кейв, новости культуры, кино и сериалы, музыка
01:22 18.08.2021
 

Ник Кейв записал саундтрек к байопику о Мэрилин Монро

© AP Photo / KEYSTONE/Ennio Leanza, AP PhotoНик Кейв и Мэрилин Монро
Ник Кейв и Мэрилин Монро - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / KEYSTONE/Ennio Leanza, AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ник Кейв и его коллега по группе The Bad Seeds Уоррен Эллис записали саундтрек к фильму о Мэрилин Монро, сообщает NME.
Лента будет называется "Блондинка". Режиссер картины — Эндрю Доминик. Кейв и Эллис уже сотрудничали с ним. Доминик снял документальный проект "Еще раз с чувством" ("One more time with feeling") о том, как музыканты работали над альбомом "Skeleton Tree" после смерти сына Кейва Артура. Премьера ленты состоялась 5 сентября 2016 года на Венецианском кинофестивале.
Мэрилин Монро в фильме Доминика сыграла Ана Де Армас. Также в проекте снимались Эдриан Броуди, Джулианна Николсон, Бобби Каннавале и другие.
Картина основана на одноименном романе Джойс Кэрол.
Планируется, что фильм "Блондинка" выйдет в прокат в 2022 году.
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