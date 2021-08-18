https://ria.ru/20210818/minobrnauki-1746251334.html

Григория Гурова назначили замглавы Минобрнауки

Григория Гурова назначили замглавы Минобрнауки - РИА Новости, 18.08.2021

Григория Гурова назначили замглавы Минобрнауки

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Григория Гурова замминистра науки и высшего образования РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T17:27

2021-08-18T17:27

2021-08-18T17:27

общество

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

михаил мишустин

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Григория Гурова замминистра науки и высшего образования РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее Гуров занимал должность заместителя руководителя Росмолодежи."Назначить Гурова Григория Александровича заместителем министра науки и высшего образования РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210810/rektor-1745264096.html

россия

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2021

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общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), михаил мишустин, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия