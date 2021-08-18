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Григория Гурова назначили замглавы Минобрнауки
Григория Гурова назначили замглавы Минобрнауки - РИА Новости, 18.08.2021
Григория Гурова назначили замглавы Минобрнауки
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Григория Гурова замминистра науки и высшего образования РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:27
2021-08-18T17:27
общество
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
михаил мишустин
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россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Григория Гурова замминистра науки и высшего образования РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее Гуров занимал должность заместителя руководителя Росмолодежи."Назначить Гурова Григория Александровича заместителем министра науки и высшего образования РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
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общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), михаил мишустин, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия
17:27 18.08.2021
 
Григория Гурова назначили замглавы Минобрнауки

Премьер Мишустин назначил Григория Гурова замглавы Минобрнауки

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГригорий Гуров
Григорий Гуров - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Григория Гурова замминистра науки и высшего образования РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Гуров занимал должность заместителя руководителя Росмолодежи.
"Назначить Гурова Григория Александровича заместителем министра науки и высшего образования РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 21:14
Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ
 
ОбществоФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Михаил МишустинМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Россия
 
 
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