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Алисса Милано и ее дядя чуть не погибли в автомобильной аварии
Алисса Милано и ее дядя чуть не погибли в автомобильной аварии - РИА Новости, 18.08.2021
Алисса Милано и ее дядя чуть не погибли в автомобильной аварии
Актриса Алисса Милано и ее дядя чуть не погибли в автомобильной аварии, сообщает портал TMZ со ссылкой на собственный источник в полиции. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:22
2021-08-18T14:22
2021-08-18T14:22
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Актриса Алисса Милано и ее дядя чуть не погибли в автомобильной аварии, сообщает портал TMZ со ссылкой на собственный источник в полиции.Звезда сериала "Зачарованные" ехала на пассажирском сиденье машины Ford Edge, за рулем был ее 63-летний дядя Митч. В какой-то момент он потерял сознание. Впоследствии медики заявили, что это было похоже на сердечный приступ.Неуправляемый автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством. Однако больших жертв удалось избежать благодаря быстрой реакции Милано: она смогла дотянуться до ручного тормоза и остановить машину.В сообщении также говорится, что Милано смогла оказать дяде необходимую медицинскую помощь и сделала искусственное дыхание до приезда медиков.Актриса не стала сильно распространятся в социальных сетях о происшествии. Единственным упоминанием инцидента стала короткая запись в Твиттере с призывом заботиться друг о друге.Ранее другая актриса из сериала "Зачарованные" назвала президента США Джо Байдена убийцей.
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авария, сша, джо байден, авто, знаменитости
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Актриса Алисса Милано и ее дядя чуть не погибли в автомобильной аварии, сообщает
портал TMZ со ссылкой на собственный источник в полиции.
Звезда сериала "Зачарованные" ехала на пассажирском сиденье машины Ford Edge, за рулем был ее 63-летний дядя Митч. В какой-то момент он потерял сознание. Впоследствии медики заявили, что это было похоже на сердечный приступ.
Неуправляемый автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством. Однако больших жертв удалось избежать благодаря быстрой реакции Милано: она смогла дотянуться до ручного тормоза и остановить машину.
В сообщении также говорится, что Милано смогла оказать дяде необходимую медицинскую помощь и сделала искусственное дыхание до приезда медиков.
Актриса не стала сильно распространятся в социальных сетях о происшествии. Единственным упоминанием инцидента стала короткая запись в Твиттере с призывом заботиться друг о друге.
Ранее другая актриса из сериала "Зачарованные" назвала
президента США Джо Байдена убийцей.