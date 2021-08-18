Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210818/milano-1746219166.html
Алисса Милано и ее дядя чуть не погибли в автомобильной аварии
Алисса Милано и ее дядя чуть не погибли в автомобильной аварии - РИА Новости, 18.08.2021
Алисса Милано и ее дядя чуть не погибли в автомобильной аварии
Актриса Алисса Милано и ее дядя чуть не погибли в автомобильной аварии, сообщает портал TMZ со ссылкой на собственный источник в полиции. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:22
2021-08-18T14:22
шоубиз
авария
сша
джо байден
авто
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575644479_0:179:3082:1913_1920x0_80_0_0_8d472c2a5c542a977832db0a7dbea032.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Актриса Алисса Милано и ее дядя чуть не погибли в автомобильной аварии, сообщает портал TMZ со ссылкой на собственный источник в полиции.Звезда сериала "Зачарованные" ехала на пассажирском сиденье машины Ford Edge, за рулем был ее 63-летний дядя Митч. В какой-то момент он потерял сознание. Впоследствии медики заявили, что это было похоже на сердечный приступ.Неуправляемый автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством. Однако больших жертв удалось избежать благодаря быстрой реакции Милано: она смогла дотянуться до ручного тормоза и остановить машину.В сообщении также говорится, что Милано смогла оказать дяде необходимую медицинскую помощь и сделала искусственное дыхание до приезда медиков.Актриса не стала сильно распространятся в социальных сетях о происшествии. Единственным упоминанием инцидента стала короткая запись в Твиттере с призывом заботиться друг о друге.Ранее другая актриса из сериала "Зачарованные" назвала президента США Джо Байдена убийцей.
https://ria.ru/20200818/1575943702.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575644479_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_002a169f81d08143833b076b9537ed56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авария, сша, джо байден, авто, знаменитости
14:22 18.08.2021
 

Алисса Милано и ее дядя чуть не погибли в автомобильной аварии

© AP Photo / Jordan Strauss/InvisioАлисса Милано
Алисса Милано - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Jordan Strauss/Invisio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Актриса Алисса Милано и ее дядя чуть не погибли в автомобильной аварии, сообщает портал TMZ со ссылкой на собственный источник в полиции.
Звезда сериала "Зачарованные" ехала на пассажирском сиденье машины Ford Edge, за рулем был ее 63-летний дядя Митч. В какой-то момент он потерял сознание. Впоследствии медики заявили, что это было похоже на сердечный приступ.
Неуправляемый автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством. Однако больших жертв удалось избежать благодаря быстрой реакции Милано: она смогла дотянуться до ручного тормоза и остановить машину.
В сообщении также говорится, что Милано смогла оказать дяде необходимую медицинскую помощь и сделала искусственное дыхание до приезда медиков.
Актриса не стала сильно распространятся в социальных сетях о происшествии. Единственным упоминанием инцидента стала короткая запись в Твиттере с призывом заботиться друг о друге.
Ранее другая актриса из сериала "Зачарованные" назвала президента США Джо Байдена убийцей.
Актриса Роуз Макгоуэн - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа 2020, 16:02Культура
"Зачарованная" обвинила известного режиссера в домогательствах
 
ШоубизАварияСШАДжо БайденАвтоЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:51Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео
14:50В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку
14:47Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
14:46Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
14:45Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
14:45В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
14:45В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
14:44Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
14:37В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
14:35"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
14:33Володин назвал виновных в развале СССР
14:29Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
14:27В Германии заявили о конце энергетического господства США
14:16Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
14:15Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ
14:10В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД
14:02Источник рассказал о четвертом задержанном беглеце из ИВС в Истре
14:02Значение аббревиатуры ГКЧП не знает 79% россиян, показал опрос
14:01Эксперт рассказал, как Украина перестала быть независимой в энергетике
13:56Инфекционист рассказала, от чего зависит тяжесть COVID-19
Лента новостейМолния