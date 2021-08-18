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В Италии появились светофоры, которые сами штрафуют нарушителей ПДД
В Италии появились светофоры, которые сами штрафуют нарушителей ПДД - РИА Новости, 18.08.2021
В Италии появились светофоры, которые сами штрафуют нарушителей ПДД
В Милане установили "умные" светофоры, которые могут самостоятельно штрафовать тех, кто проезжает на красный сигнал светофора, пишет "Европульс". РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T00:40
2021-08-18T00:40
2021-08-18T00:40
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Милане установили "умные" светофоры, которые могут самостоятельно штрафовать тех, кто проезжает на красный сигнал светофора, пишет "Европульс".Устройства оснащены интеллектуальными камерами, которые фиксируют не только факт нарушения, но и события, происходящие до и после него.Уточняется, что встроенная в устройство цифровая система автоматически включается во время желтого сигнала: она заранее распознает номера автомобилей, чтобы, в случае нарушения, оштрафовать недобросовестных водителей.Согласно данным полиции Ломбардии, в 2019 году в Милане произошло 13 тысяч несчастных случаев, в которых 18 тысяч человек получили травмы, а 106 погибли. С помощью "умных" светофоров местные власти хотят сделать дороги безопаснее, а также приблизиться к выполнению цели программы European Vision Zero, согласно которой число погибших в ДТП на европейских дорогах к 2030 году должно сократиться до нуля.
https://ria.ru/20210817/yamayka-1745916354.html
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