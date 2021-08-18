https://ria.ru/20210818/memorial-1746253001.html

Мемориал "Прерванный полет" в Ростове-на-Дону поставят на баланс

Мемориал "Прерванный полет" в Ростове-на-Дону поставят на баланс - РИА Новости, 18.08.2021

Мемориал "Прерванный полет" в Ростове-на-Дону поставят на баланс

Мемориал жертвам авиакатастрофы 2016 года в Ростове-на-Дону, который в настоящее время признается бесхозяйным, будет поставлен на баланс муниципалитета до конца РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T17:33

2021-08-18T17:33

2021-08-18T17:33

ростовская область

общество

первомайский район

ростов-на-дону

ростовская область

межгосударственный авиационный комитет

flydubai

boeing 737-800

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг – РИА Новости. Мемориал жертвам авиакатастрофы 2016 года в Ростове-на-Дону, который в настоящее время признается бесхозяйным, будет поставлен на баланс муниципалитета до конца текущего года, сообщил представитель Первомайского района города на заседании коллегии администрации Ростова-на-Дону в среду.Памятный знак "Прерванный полет", состоящий из мемориальной доски и бронзового изваяния упавшей птицы, был установлен за счет средств мецената к годовщине трагедии в сквере перед старым аэропортом Ростова-на-Дону. Через несколько лет часть мемориала разрушилась, его привели в порядок и приняли решение признать бесхозяйным, чтобы потом поставить на баланс муниципалитета для дальнейшего содержания."Процедура нами начата: инициирована публикация в газете, сейчас мы заказываем технический паспорт объекта и после передаем в казну, а казна уже будет передавать в управление культуры", - сказал представитель района, уточнив, что это планируется провести "до конца года".Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подчеркнул, что бесхозяйновых памятников в городе быть не должно. Кроме того, их содержание должно проводиться комплексно. "Мы понимаем, что содержание монументов должно включать и благоустроенную прилегающую территорию, и уход за самим памятником, его подсветку", - сказал он.Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на- Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. По данным Межгосударственного авиационного комитета, авиакатастрофа произошла из-за ошибок летчиков.

https://ria.ru/20210729/don-1743461461.html

https://ria.ru/20210715/original-1741380870.html

первомайский район

ростов-на-дону

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