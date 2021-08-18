Мемориал "Прерванный полет" в Ростове-на-Дону поставят на баланс
Мемориал жертвам авиакатастрофы 2016 года в Ростове-на-Дону поставят на баланс до конца года
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПамятник жертвам авиакатастрофы самолета Boeing 737
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг – РИА Новости. Мемориал жертвам авиакатастрофы 2016 года в Ростове-на-Дону, который в настоящее время признается бесхозяйным, будет поставлен на баланс муниципалитета до конца текущего года, сообщил представитель Первомайского района города на заседании коллегии администрации Ростова-на-Дону в среду.
Памятный знак "Прерванный полет", состоящий из мемориальной доски и бронзового изваяния упавшей птицы, был установлен за счет средств мецената к годовщине трагедии в сквере перед старым аэропортом Ростова-на-Дону. Через несколько лет часть мемориала разрушилась, его привели в порядок и приняли решение признать бесхозяйным, чтобы потом поставить на баланс муниципалитета для дальнейшего содержания.
"Процедура нами начата: инициирована публикация в газете, сейчас мы заказываем технический паспорт объекта и после передаем в казну, а казна уже будет передавать в управление культуры", - сказал представитель района, уточнив, что это планируется провести "до конца года".
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подчеркнул, что бесхозяйновых памятников в городе быть не должно. Кроме того, их содержание должно проводиться комплексно. "Мы понимаем, что содержание монументов должно включать и благоустроенную прилегающую территорию, и уход за самим памятником, его подсветку", - сказал он.
Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на- Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. По данным Межгосударственного авиационного комитета, авиакатастрофа произошла из-за ошибок летчиков.