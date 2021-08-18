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Ростовская область
https://ria.ru/20210818/memorial-1746253001.html
Мемориал "Прерванный полет" в Ростове-на-Дону поставят на баланс
Мемориал "Прерванный полет" в Ростове-на-Дону поставят на баланс - РИА Новости, 18.08.2021
Мемориал "Прерванный полет" в Ростове-на-Дону поставят на баланс
Мемориал жертвам авиакатастрофы 2016 года в Ростове-на-Дону, который в настоящее время признается бесхозяйным, будет поставлен на баланс муниципалитета до конца РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:33
2021-08-18T17:33
ростовская область
общество
первомайский район
ростов-на-дону
ростовская область
межгосударственный авиационный комитет
flydubai
boeing 737-800
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг – РИА Новости. Мемориал жертвам авиакатастрофы 2016 года в Ростове-на-Дону, который в настоящее время признается бесхозяйным, будет поставлен на баланс муниципалитета до конца текущего года, сообщил представитель Первомайского района города на заседании коллегии администрации Ростова-на-Дону в среду.Памятный знак "Прерванный полет", состоящий из мемориальной доски и бронзового изваяния упавшей птицы, был установлен за счет средств мецената к годовщине трагедии в сквере перед старым аэропортом Ростова-на-Дону. Через несколько лет часть мемориала разрушилась, его привели в порядок и приняли решение признать бесхозяйным, чтобы потом поставить на баланс муниципалитета для дальнейшего содержания."Процедура нами начата: инициирована публикация в газете, сейчас мы заказываем технический паспорт объекта и после передаем в казну, а казна уже будет передавать в управление культуры", - сказал представитель района, уточнив, что это планируется провести "до конца года".Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подчеркнул, что бесхозяйновых памятников в городе быть не должно. Кроме того, их содержание должно проводиться комплексно. "Мы понимаем, что содержание монументов должно включать и благоустроенную прилегающую территорию, и уход за самим памятником, его подсветку", - сказал он.Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на- Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. По данным Межгосударственного авиационного комитета, авиакатастрофа произошла из-за ошибок летчиков.
https://ria.ru/20210729/don-1743461461.html
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общество, первомайский район , ростов-на-дону, ростовская область, межгосударственный авиационный комитет, flydubai, boeing 737-800, алексей логвиненко
17:33 18.08.2021
 
Мемориал "Прерванный полет" в Ростове-на-Дону поставят на баланс

Мемориал жертвам авиакатастрофы 2016 года в Ростове-на-Дону поставят на баланс до конца года

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПамятник жертвам авиакатастрофы самолета Boeing 737
Памятник жертвам авиакатастрофы самолета Boeing 737 - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг – РИА Новости. Мемориал жертвам авиакатастрофы 2016 года в Ростове-на-Дону, который в настоящее время признается бесхозяйным, будет поставлен на баланс муниципалитета до конца текущего года, сообщил представитель Первомайского района города на заседании коллегии администрации Ростова-на-Дону в среду.
Памятный знак "Прерванный полет", состоящий из мемориальной доски и бронзового изваяния упавшей птицы, был установлен за счет средств мецената к годовщине трагедии в сквере перед старым аэропортом Ростова-на-Дону. Через несколько лет часть мемориала разрушилась, его привели в порядок и приняли решение признать бесхозяйным, чтобы потом поставить на баланс муниципалитета для дальнейшего содержания.
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"Процедура нами начата: инициирована публикация в газете, сейчас мы заказываем технический паспорт объекта и после передаем в казну, а казна уже будет передавать в управление культуры", - сказал представитель района, уточнив, что это планируется провести "до конца года".
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подчеркнул, что бесхозяйновых памятников в городе быть не должно. Кроме того, их содержание должно проводиться комплексно. "Мы понимаем, что содержание монументов должно включать и благоустроенную прилегающую территорию, и уход за самим памятником, его подсветку", - сказал он.
Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на- Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. По данным Межгосударственного авиационного комитета, авиакатастрофа произошла из-за ошибок летчиков.
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Ростовская областьОбществоПервомайский районРостов-на-ДонуРостовская областьМежгосударственный авиационный комитетFlydubaiBoeing 737-800Алексей Логвиненко
 
 
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