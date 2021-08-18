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Росздравнадзор проверил наличие в уральской больнице внутривенного питания
Росздравнадзор проверил наличие в уральской больнице внутривенного питания - РИА Новости, 18.08.2021
Росздравнадзор проверил наличие в уральской больнице внутривенного питания
Информация об отсутствии в Североуральской больнице в Свердловской области внутривенного питания для пациентов не соответствует действительности, сообщает в... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:43
2021-08-18T12:43
общество
североуральск
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
евгений куйвашев
здоровье - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Информация об отсутствии в Североуральской больнице в Свердловской области внутривенного питания для пациентов не соответствует действительности, сообщает в среду Росздравнадзор.Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал на своей странице в Instagram о враче из больницы Североуральска, который, с его слов, вынужден был за свои деньги купить препараты для пациентов в реанимации. Куйвашев назвал эту ситуацию вопиющей. По его словам, этот препарат в области есть, все больницы должны закупать его по мере необходимости. Губернатор отправил в город заместителя министра здравоохранения.Кроме того, в настоящее время в больнице имеется в наличии препарат для внутривенного питания "Аминовен 500 мл" в количестве 20 флаконов.На момент проверки в реанимационном отделении пациенты, нуждающиеся в нутритивной парентеральной поддержке, отсутствуют, отмечает ведомство.
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североуральск
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общество, североуральск, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), евгений куйвашев, здоровье - общество
12:43 18.08.2021
 
Росздравнадзор проверил наличие в уральской больнице внутривенного питания

Росздравнадзор опроверг сообщения об отсутствии в Североуральской больнице внутривенного питания

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Информация об отсутствии в Североуральской больнице в Свердловской области внутривенного питания для пациентов не соответствует действительности, сообщает в среду Росздравнадзор.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал на своей странице в Instagram о враче из больницы Североуральска, который, с его слов, вынужден был за свои деньги купить препараты для пациентов в реанимации. Куйвашев назвал эту ситуацию вопиющей. По его словам, этот препарат в области есть, все больницы должны закупать его по мере необходимости. Губернатор отправил в город заместителя министра здравоохранения.
"В целях проверки озвученных в публикациях фактов министерством здравоохранения Свердловской области проведена проверка наличия и приобретения ГБУЗ СО "Североуральская ЦГБ" парентерального (внутривенного) питания и "Альбумина" в 2021 году. Выявлено, что в 2021 году учреждением было приобретено пять флаконов "Альбумин 20%". По состоянию на 1 августа, осталось еще три флакона по 100 миллилитров", - говорится в сообщении Росздравнадзора.
Кроме того, в настоящее время в больнице имеется в наличии препарат для внутривенного питания "Аминовен 500 мл" в количестве 20 флаконов.
На момент проверки в реанимационном отделении пациенты, нуждающиеся в нутритивной парентеральной поддержке, отсутствуют, отмечает ведомство.
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ОбществоСевероуральскСвердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Евгений КуйвашевЗдоровье - Общество
 
 
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