https://ria.ru/20210818/lekarstva-1746204743.html

Росздравнадзор проверил наличие в уральской больнице внутривенного питания

Росздравнадзор проверил наличие в уральской больнице внутривенного питания - РИА Новости, 18.08.2021

Росздравнадзор проверил наличие в уральской больнице внутривенного питания

Информация об отсутствии в Североуральской больнице в Свердловской области внутривенного питания для пациентов не соответствует действительности, сообщает в... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:43

2021-08-18T12:43

2021-08-18T12:43

общество

североуральск

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

евгений куйвашев

здоровье - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Информация об отсутствии в Североуральской больнице в Свердловской области внутривенного питания для пациентов не соответствует действительности, сообщает в среду Росздравнадзор.Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал на своей странице в Instagram о враче из больницы Североуральска, который, с его слов, вынужден был за свои деньги купить препараты для пациентов в реанимации. Куйвашев назвал эту ситуацию вопиющей. По его словам, этот препарат в области есть, все больницы должны закупать его по мере необходимости. Губернатор отправил в город заместителя министра здравоохранения.Кроме того, в настоящее время в больнице имеется в наличии препарат для внутривенного питания "Аминовен 500 мл" в количестве 20 флаконов.На момент проверки в реанимационном отделении пациенты, нуждающиеся в нутритивной парентеральной поддержке, отсутствуют, отмечает ведомство.

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/lekarstva-1745457930.html

североуральск

свердловская область

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общество, североуральск, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), евгений куйвашев, здоровье - общество