Росздравнадзор проверил наличие в уральской больнице внутривенного питания
Росздравнадзор опроверг сообщения об отсутствии в Североуральской больнице внутривенного питания
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Информация об отсутствии в Североуральской больнице в Свердловской области внутривенного питания для пациентов не соответствует действительности, сообщает в среду Росздравнадзор.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал на своей странице в Instagram о враче из больницы Североуральска, который, с его слов, вынужден был за свои деньги купить препараты для пациентов в реанимации. Куйвашев назвал эту ситуацию вопиющей. По его словам, этот препарат в области есть, все больницы должны закупать его по мере необходимости. Губернатор отправил в город заместителя министра здравоохранения.
"В целях проверки озвученных в публикациях фактов министерством здравоохранения Свердловской области проведена проверка наличия и приобретения ГБУЗ СО "Североуральская ЦГБ" парентерального (внутривенного) питания и "Альбумина" в 2021 году. Выявлено, что в 2021 году учреждением было приобретено пять флаконов "Альбумин 20%". По состоянию на 1 августа, осталось еще три флакона по 100 миллилитров", - говорится в сообщении Росздравнадзора.
Кроме того, в настоящее время в больнице имеется в наличии препарат для внутривенного питания "Аминовен 500 мл" в количестве 20 флаконов.
На момент проверки в реанимационном отделении пациенты, нуждающиеся в нутритивной парентеральной поддержке, отсутствуют, отмечает ведомство.