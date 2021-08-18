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Наука
https://ria.ru/20210818/kuzgtu-1746074422.html
Ученые создают технологии для производства российского стеклопластика
Ученые создают технологии для производства российского стеклопластика - РИА Новости, 18.08.2021
Ученые создают технологии для производства российского стеклопластика
Новые технологии для получения сырья для стеклопластика разрабатывают ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T03:00
2021-08-18T03:00
наука
технологии
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Новые технологии для получения сырья для стеклопластика разрабатывают ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ). По словам авторов, работы направлены на создание в Сибири независимого от импорта производства высококачественных композитов. Об этом сообщили в пресс-служба вуза.Композиты – материалы, состоящие из нескольких элементов, сочетание которых дает уникальные структурные свойства. Такие материалы имеют высокие эксплуатационные характеристики и намного меньший вес, чем металлы.По данным экспертов КузГТУ, в мировом машиностроительном производстве доля выпуска композитных изделий достигает сегодня 25 процентов, но в России она значительно ниже. Одна из причин этого – отсутствие технологий для собственного производства необходимых химических компонентов.На преодоление этой проблемы направлен проект специалистов КузГТУ, стартовавший в этом году. Итогом программы станет запуск к 2026 году исследовательского центра и ряда крупномасштабных производств. Как объяснили ученые, это обеспечит развитие технологической базы и необходимые объемы сырья для производства в регионе стеклопластиков – наиболее востребованного типа композитов.Составляющие стеклопластиковых изделий – полиэфирная смола, служащая основой композита, и армирующая ее стеклянная нить, также называемая стеклянным ровингом, объяснили в КузГТУ. Разработка ученых университета, по их словам, позволит получать сырье этих типов, не уступающее по качеству лучшим импортным образцам.В рамках проекта, как сообщили в КузГТУ, уже построено и запущено первое за Уралом производство полиэфирной смолы. Также ученые намерены разработать опытно-промышленные установки для поиска оптимальных режимов обработки компонентов и готовых композитов."Сырье для стеклопластиков, в частности, малеиновый ангидрид, растет в цене с ощутимой скоростью. С помощью специалистов КузГТУ мы уже развернули крупное предприятие в этой сфере, что позволит получать сырье с низкой себестоимостью. Внедрение подобных технологий в России ускорит создание новых продуктов в фармацевтике, косметологии, пищевой промышленности и других областях", – объяснил представитель индустриального партнера проекта ООО "Поли-СМ" Александр Сойкин.На первом этапе, как объяснили специалисты университета, проект будет ориентирован на угольную промышленность Кузбасса. В дальнейшем его результаты будут масштабированы для применения в других сферах, уверены ученые.Проект осуществляется в рамках реализации стратегических проектов Программы развития КузГТУ.
https://ria.ru/20210712/yagtu-1740104628.html
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технологии, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева
03:00 18.08.2021
 

Ученые создают технологии для производства российского стеклопластика

© РИА Новости / Кирилл БрагаГотовый продукт переработки отходов полимеров и пластика
Готовый продукт переработки отходов полимеров и пластика - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Новые технологии для получения сырья для стеклопластика разрабатывают ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ). По словам авторов, работы направлены на создание в Сибири независимого от импорта производства высококачественных композитов. Об этом сообщили в пресс-служба вуза.
Композиты – материалы, состоящие из нескольких элементов, сочетание которых дает уникальные структурные свойства. Такие материалы имеют высокие эксплуатационные характеристики и намного меньший вес, чем металлы.
По данным экспертов КузГТУ, в мировом машиностроительном производстве доля выпуска композитных изделий достигает сегодня 25 процентов, но в России она значительно ниже. Одна из причин этого – отсутствие технологий для собственного производства необходимых химических компонентов.
На преодоление этой проблемы направлен проект специалистов КузГТУ, стартовавший в этом году. Итогом программы станет запуск к 2026 году исследовательского центра и ряда крупномасштабных производств. Как объяснили ученые, это обеспечит развитие технологической базы и необходимые объемы сырья для производства в регионе стеклопластиков – наиболее востребованного типа композитов.
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12 июля, 09:00Наука
В России создали уникальный метод проектирования новых материалов
Составляющие стеклопластиковых изделий – полиэфирная смола, служащая основой композита, и армирующая ее стеклянная нить, также называемая стеклянным ровингом, объяснили в КузГТУ. Разработка ученых университета, по их словам, позволит получать сырье этих типов, не уступающее по качеству лучшим импортным образцам.

"Стеклянный ровинг и малеиновый ангидрид, из которого готовится полиэфирная смола, как правило, приходится приобретать в Китае. Наш проект включает в себя разработку технологий и создание предприятий для производства этих важнейших компонентов, а также специальных смол для защитных покрытий – так называемых гелькоутов. Итогом будет запуск производства стеклопластиков полного цикла – от исходного сырья до готового изделия", – рассказал доцент кафедры технологии машиностроения КузГТУ Андрей Кречетов.

В рамках проекта, как сообщили в КузГТУ, уже построено и запущено первое за Уралом производство полиэфирной смолы. Также ученые намерены разработать опытно-промышленные установки для поиска оптимальных режимов обработки компонентов и готовых композитов.
"Сырье для стеклопластиков, в частности, малеиновый ангидрид, растет в цене с ощутимой скоростью. С помощью специалистов КузГТУ мы уже развернули крупное предприятие в этой сфере, что позволит получать сырье с низкой себестоимостью. Внедрение подобных технологий в России ускорит создание новых продуктов в фармацевтике, косметологии, пищевой промышленности и других областях", – объяснил представитель индустриального партнера проекта ООО "Поли-СМ" Александр Сойкин.
На первом этапе, как объяснили специалисты университета, проект будет ориентирован на угольную промышленность Кузбасса. В дальнейшем его результаты будут масштабированы для применения в других сферах, уверены ученые.
Проект осуществляется в рамках реализации стратегических проектов Программы развития КузГТУ.
Прессование контактов и втулок из медного порошка в цехе по производству порошковых изделий на заводе Уралэлектромедьв Верхней Пышме - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
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Уникальный метод создания порошковых композитов разработали в России
 
НаукаТехнологииНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияКузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева
 
 
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