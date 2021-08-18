https://ria.ru/20210818/kuzgtu-1746074422.html

Ученые создают технологии для производства российского стеклопластика

Ученые создают технологии для производства российского стеклопластика - РИА Новости, 18.08.2021

Ученые создают технологии для производства российского стеклопластика

Новые технологии для получения сырья для стеклопластика разрабатывают ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T03:00

2021-08-18T03:00

2021-08-18T03:00

наука

технологии

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Новые технологии для получения сырья для стеклопластика разрабатывают ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ). По словам авторов, работы направлены на создание в Сибири независимого от импорта производства высококачественных композитов. Об этом сообщили в пресс-служба вуза.Композиты – материалы, состоящие из нескольких элементов, сочетание которых дает уникальные структурные свойства. Такие материалы имеют высокие эксплуатационные характеристики и намного меньший вес, чем металлы.По данным экспертов КузГТУ, в мировом машиностроительном производстве доля выпуска композитных изделий достигает сегодня 25 процентов, но в России она значительно ниже. Одна из причин этого – отсутствие технологий для собственного производства необходимых химических компонентов.На преодоление этой проблемы направлен проект специалистов КузГТУ, стартовавший в этом году. Итогом программы станет запуск к 2026 году исследовательского центра и ряда крупномасштабных производств. Как объяснили ученые, это обеспечит развитие технологической базы и необходимые объемы сырья для производства в регионе стеклопластиков – наиболее востребованного типа композитов.Составляющие стеклопластиковых изделий – полиэфирная смола, служащая основой композита, и армирующая ее стеклянная нить, также называемая стеклянным ровингом, объяснили в КузГТУ. Разработка ученых университета, по их словам, позволит получать сырье этих типов, не уступающее по качеству лучшим импортным образцам.В рамках проекта, как сообщили в КузГТУ, уже построено и запущено первое за Уралом производство полиэфирной смолы. Также ученые намерены разработать опытно-промышленные установки для поиска оптимальных режимов обработки компонентов и готовых композитов."Сырье для стеклопластиков, в частности, малеиновый ангидрид, растет в цене с ощутимой скоростью. С помощью специалистов КузГТУ мы уже развернули крупное предприятие в этой сфере, что позволит получать сырье с низкой себестоимостью. Внедрение подобных технологий в России ускорит создание новых продуктов в фармацевтике, косметологии, пищевой промышленности и других областях", – объяснил представитель индустриального партнера проекта ООО "Поли-СМ" Александр Сойкин.На первом этапе, как объяснили специалисты университета, проект будет ориентирован на угольную промышленность Кузбасса. В дальнейшем его результаты будут масштабированы для применения в других сферах, уверены ученые.Проект осуществляется в рамках реализации стратегических проектов Программы развития КузГТУ.

https://ria.ru/20210712/yagtu-1740104628.html

https://ria.ru/20200706/1573849932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева