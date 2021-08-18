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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210818/kurs-1746223721.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек - РИА Новости, 18.08.2021
Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 35,94 копейки - до 86,121 рубля, курс доллара - на 1,2 копейки, до 73,4633 рубля,... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:46
2021-08-18T14:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 35,94 копейки - до 86,121 рубля, курс доллара - на 1,2 копейки, до 73,4633 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 16,83 копейки, составив 79,1593 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
14:46 18.08.2021
 
Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек

Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек, до 86,12 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 35,94 копейки - до 86,121 рубля, курс доллара - на 1,2 копейки, до 73,4633 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 16,83 копейки, составив 79,1593 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютРоссия
 
 
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