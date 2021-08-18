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В Приморье более половины котельных уже подготовили к зиме

В Приморье более половины котельных уже подготовили к зиме - РИА Новости, 18.08.2021

В Приморье более половины котельных уже подготовили к зиме

Коммунальщики Приморья уже подготовили к зимнему периоду более половины котельных в регионе – свыше 400, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T08:25

2021-08-18T08:25

2021-08-18T08:25

общество

уссурийск

партизанск

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Коммунальщики Приморья уже подготовили к зимнему периоду более половины котельных в регионе – свыше 400, сообщает краевое правительство."Коммунальщики Приморья продолжают подготовку к отопительному сезону 2021-22 годов. На сегодня в крае готовы к холодам 424 из 821 котельной. Как сообщили в министерстве ЖКХ Приморского края, теплоисточники готовы полностью или завершается их ремонт в Арсеньеве, Большом Камне, Владивостоке, Дальнереченске, Находке, Партизанске, Уссурийске, Фокино, Тернее", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этих муниципалитетах готовность объектов составляет от 70 до 100%. В остальных населенных пунктах работы по подготовке к отопительному сезону должны завершиться в течение месяца. Власти обещают, что тепло абоненты получат вовремя.Основные работы, которые проводят коммунальщики, – это ремонт и замена котлов, оборудования, замена коммуникаций. По словам зампредседателя правительства Приморья Елены Пархоменко, в крае также строятся новые объекты – угольные котельные в Липовцах, Смоляниново, Краснореченском, газовые – в Фокино и Новом."Это крупные объекты, которые заменили старые неэффективные котельные. Они будут отапливать большое число потребителей. Параллельно мы проектируем и новые теплоисточники, их строительство начнется в ближайшее время", – отметила Пархоменко, чьи слова приводятся в сообщении.В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствия объемов строительства спросу населения. В том числе программа предусматривает увеличение к 2027 году доли населения края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 86%, постройки и реконструкции шести крупных объектов питьевого водоснабжения.

https://ria.ru/20210712/zhiteli-1740851942.html

уссурийск

партизанск

владивосток

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общество, уссурийск, партизанск, владивосток