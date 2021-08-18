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Китайские космонавты готовятся во второй раз выйти в открытый космос
Китайские космонавты готовятся во второй раз выйти в открытый космос - РИА Новости, 18.08.2021
Китайские космонавты готовятся во второй раз выйти в открытый космос
Китайские космонавты готовятся во второй раз выйти в открытый космос из основного модуля "Тяньхэ" строящейся китайской космической станции. Об этом заявила во... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:33
2021-08-18T12:33
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МОСКВА, 18 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские космонавты готовятся во второй раз выйти в открытый космос из основного модуля "Тяньхэ" строящейся китайской космической станции. Об этом заявила во вторник Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая.Они совершат второй выход в открытый космос в ближайшие дни при подходящем случае, говорится в её заявлении.Напомним, что три китайских космонавта живут и работают на орбите уже два месяца. Они отправились в космос на космическом корабле "Шэньчжоу-12" и переместились в модуль "Тяньхэ" 17 июня.В настоящее время здоровье космонавтов хорошее, космический комплекс из основного модуля, космического корабля и грузового корабля "Тяньчжоу-2" функционирует в штатном режиме, отмечается в заявлении Канцелярии.
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китай, космос
12:33 18.08.2021
 

Китайские космонавты готовятся во второй раз выйти в открытый космос

© AFP 2021 / CCTVКитайские астронавты Тан Хунбо и Лю Бомин в основном модуле Тяньхэ
Китайские астронавты Тан Хунбо и Лю Бомин в основном модуле Тяньхэ - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AFP 2021 / CCTV
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МОСКВА, 18 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские космонавты готовятся во второй раз выйти в открытый космос из основного модуля "Тяньхэ" строящейся китайской космической станции. Об этом заявила во вторник Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая.
Они совершат второй выход в открытый космос в ближайшие дни при подходящем случае, говорится в её заявлении.
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Напомним, что три китайских космонавта живут и работают на орбите уже два месяца. Они отправились в космос на космическом корабле "Шэньчжоу-12" и переместились в модуль "Тяньхэ" 17 июня.
В настоящее время здоровье космонавтов хорошее, космический комплекс из основного модуля, космического корабля и грузового корабля "Тяньчжоу-2" функционирует в штатном режиме, отмечается в заявлении Канцелярии.
 
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