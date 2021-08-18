https://ria.ru/20210818/koronaviurs-1746272377.html

Названы пять неожиданных признаков перенесенного коронавируса

Названы пять неожиданных признаков перенесенного коронавируса - РИА Новости, 18.08.2021

Названы пять неожиданных признаков перенесенного коронавируса

Руки и состояние ногтей человека могут свидетельствовать о том, что он уже переболел COVID-19. Об этом сообщает Mirror. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T19:58

2021-08-18T19:58

2021-08-18T20:51

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Руки и состояние ногтей человека могут свидетельствовать о том, что он уже переболел COVID-19. Об этом сообщает Mirror.После коронавируса на ногтях у человека могут остаться отчетливые горизонтальные линии. Помимо этого, стоит обратить внимание на углубление у основания ногтя — это еще один признак перенесенной инфекции. Красные пятна под ногтями, напоминающие полумесяц, — тоже повод сдать тест на антитела. После COVID-19 кончики ногтей также могут стать оранжеватыми. Наконец, еще один тревожный признак — выпадение ногтя.Профессор Тим Спектор рассказал, что перенесенную инфекцию можно определить по рукам, даже если у вас не было других симптомов коронавируса.Президент Британской ассоциации дерматологов Таня Блейкер, в свою очередь, объяснила, что во время болезни ногти перестают расти, поэтому через две-три недели на них появляются небольшие углубления."Они безвредны и со временем отрастают — часто это происходит всего за несколько месяцев", — заключила она.

https://ria.ru/20210818/covid-19-1746216622.html

https://ria.ru/20210815/kovid-1745668730.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, коронавирусы, коронавирус covid-19