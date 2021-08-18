Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210818/koronaviurs-1746272377.html
Названы пять неожиданных признаков перенесенного коронавируса
Названы пять неожиданных признаков перенесенного коронавируса - РИА Новости, 18.08.2021
Названы пять неожиданных признаков перенесенного коронавируса
Руки и состояние ногтей человека могут свидетельствовать о том, что он уже переболел COVID-19. Об этом сообщает Mirror. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T19:58
2021-08-18T20:51
распространение коронавируса
в мире
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734456575_0:95:1920:1175_1920x0_80_0_0_7214e7a075f507cd4eb248b8ebf2e74c.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Руки и состояние ногтей человека могут свидетельствовать о том, что он уже переболел COVID-19. Об этом сообщает Mirror.После коронавируса на ногтях у человека могут остаться отчетливые горизонтальные линии. Помимо этого, стоит обратить внимание на углубление у основания ногтя — это еще один признак перенесенной инфекции. Красные пятна под ногтями, напоминающие полумесяц, — тоже повод сдать тест на антитела. После COVID-19 кончики ногтей также могут стать оранжеватыми. Наконец, еще один тревожный признак — выпадение ногтя.Профессор Тим Спектор рассказал, что перенесенную инфекцию можно определить по рукам, даже если у вас не было других симптомов коронавируса.Президент Британской ассоциации дерматологов Таня Блейкер, в свою очередь, объяснила, что во время болезни ногти перестают расти, поэтому через две-три недели на них появляются небольшие углубления."Они безвредны и со временем отрастают — часто это происходит всего за несколько месяцев", — заключила она.
https://ria.ru/20210818/covid-19-1746216622.html
https://ria.ru/20210815/kovid-1745668730.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734456575_0:39:1921:1479_1920x0_80_0_0_9cf5d817eeabd1c6384587eef01714ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, коронавирусы, коронавирус covid-19
19:58 18.08.2021 (обновлено: 20:51 18.08.2021)
 
Названы пять неожиданных признаков перенесенного коронавируса

Mirror: руки и состояние ногтей человека могут свидетельствовать о том, что он переболел COVID-19

© Pixabay / 27707 / Перейти в фотобанкНогти
Ногти - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Pixabay / 27707
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Руки и состояние ногтей человека могут свидетельствовать о том, что он уже переболел COVID-19. Об этом сообщает Mirror.
После коронавируса на ногтях у человека могут остаться отчетливые горизонтальные линии. Помимо этого, стоит обратить внимание на углубление у основания ногтя — это еще один признак перенесенной инфекции. Красные пятна под ногтями, напоминающие полумесяц, — тоже повод сдать тест на антитела. После COVID-19 кончики ногтей также могут стать оранжеватыми. Наконец, еще один тревожный признак — выпадение ногтя.
3D-модель коронавируса
Вчера, 13:56Распространение коронавируса
Инфекционист рассказала, от чего зависит тяжесть COVID-19
Профессор Тим Спектор рассказал, что перенесенную инфекцию можно определить по рукам, даже если у вас не было других симптомов коронавируса.
Президент Британской ассоциации дерматологов Таня Блейкер, в свою очередь, объяснила, что во время болезни ногти перестают расти, поэтому через две-три недели на них появляются небольшие углубления.
"Они безвредны и со временем отрастают — часто это происходит всего за несколько месяцев", — заключила она.
Молодые люди целуются через маску - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 08:00Наука
Секс во время COVID-19. Как, занимаясь любовью, не заразиться коронавирусом
 
Распространение коронавирусаВ миреКоронавирусыКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
06:15В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
06:05В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар
06:00Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе
05:52Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции
05:11Противники талибов попросили Запад прислать им оружие
05:00Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
04:52В США работник завода убил двух женщин
04:47В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП
04:35Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель
04:09Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко
04:08Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
03:53Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения
03:53Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"
03:49Ветеран "Вымпела" рассказал, откуда взялось название подразделения
03:37Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2"
03:32Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"
03:30Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
03:25В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
03:21Трамп считает, что Россия скопирует оставленную США в Афганистане технику
Лента новостейМолния