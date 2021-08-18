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Компенсации пострадавшим от паводка в ДФО будут согласовывать за три дня
Компенсации пострадавшим от паводка в ДФО будут согласовывать за три дня - РИА Новости, 18.08.2021
Компенсации пострадавшим от паводка в ДФО будут согласовывать за три дня
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Минфин будет за 3 дня согласовывать списки суммы выплат компенсаций пострадавшим от... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T09:54
2021-08-18T09:54
общество
хабаровский край
юрий трутнев
министерство финансов рф (минфин россии)
дальний восток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Минфин будет за 3 дня согласовывать списки суммы выплат компенсаций пострадавшим от подтоплений на Дальнем Востоке.По его словам, в Хабаровском крае и ЕАО последняя волна паводка еще не прошла, пока нельзя установить ущерб, обследовать дома."Но мы с коллегами договорились, что в течение недели после того, как паводок прекратится, вода сойдет, будут представлены списки граждан и проведены компенсации. Также важное решение приняли с Минфином, договорились, что максимальный срок рассмотрения списков пострадавших и сумм, предъявленных для компенсаций ущерба соцучреждениям, инфраструктуре, – 3 суток. В течение трех суток документы будут выходить из Минфина на осуществление выплат", - сказал Трутнев.
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общество, хабаровский край, юрий трутнев, министерство финансов рф (минфин россии), дальний восток, россия
09:54 18.08.2021
 
Компенсации пострадавшим от паводка в ДФО будут согласовывать за три дня

Полпред президента Трутнев: компенсации пострадавшим от паводка в ДФО будут согласовывать за три дня

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖивотные на одной из подтопленных улиц
Животные на одной из подтопленных улиц - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Минфин будет за 3 дня согласовывать списки суммы выплат компенсаций пострадавшим от подтоплений на Дальнем Востоке.
По его словам, в Хабаровском крае и ЕАО последняя волна паводка еще не прошла, пока нельзя установить ущерб, обследовать дома.
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"Но мы с коллегами договорились, что в течение недели после того, как паводок прекратится, вода сойдет, будут представлены списки граждан и проведены компенсации. Также важное решение приняли с Минфином, договорились, что максимальный срок рассмотрения списков пострадавших и сумм, предъявленных для компенсаций ущерба соцучреждениям, инфраструктуре, – 3 суток. В течение трех суток документы будут выходить из Минфина на осуществление выплат", - сказал Трутнев.
 
ОбществоХабаровский крайЮрий ТрутневМинистерство финансов РФ (Минфин России)Дальний ВостокРоссия
 
 
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