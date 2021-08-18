11:04 18.08.2021 (обновлено: 11:09 18.08.2021)
Кличко обвинил власти в попытке заменить его на "залетного ставленника"
Мэр Киева Кличко: главой города пытаются назначить залетного ставленника, а не того, кого избрали
КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти пытаются создать основания для его увольнения с должности главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) и назначения на эту должность "залетного ставленника".
С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Он считает, что давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра.
"Массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, которые длятся уже несколько месяцев, является системным давлением, политически мотивированным давлением на власть Киева… И делается это с одной целью – опорочить мою репутацию и создать основания, чтобы вопреки конституции назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне", - заявил Кличко в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале городской госадминистрации.
Украинские СМИ еще в мае сообщали, что в офисе Зеленского хотят уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, которую он совмещает с должностью мэра. В конституции Украины указано, что особенности осуществления исполнительной власти в Киеве определяет отдельный закон.
Согласно закону "о столице Украины — городе-герое Киеве", исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины в порядке, предусмотренном конституцией. Может ли мэр совмещать должность председателя городской госадминистрации, там не указано.