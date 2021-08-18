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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/kabul-1746254051.html
СМИ: американские военные открывали огонь в аэропорту Кабула
СМИ: американские военные открывали огонь в аэропорту Кабула - РИА Новости, 18.08.2021
СМИ: американские военные открывали огонь в аэропорту Кабула
Военные США открывали предупредительный огонь в аэропорту Кабула, чтобы контролировать толпу, сообщает портал Newsy со ссылкой на Пентагон. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:39
2021-08-18T17:47
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Военные США открывали предупредительный огонь в аэропорту Кабула, чтобы контролировать толпу, сообщает портал Newsy со ссылкой на Пентагон.По его данным, пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби подтвердил, что американские военные открывали огонь, никто не пострадал. "У нас нет данных о травмах или смертельных случаях", - сообщил Кирби.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сша, кабул (город), министерство обороны сша
17:39 18.08.2021 (обновлено: 17:47 18.08.2021)
 
СМИ: американские военные открывали огонь в аэропорту Кабула

Newsy: Пентагон подтвердил, что военные открывали предупредительный огонь в аэропорту Кабула

© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Shekib Rahmani
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Военные США открывали предупредительный огонь в аэропорту Кабула, чтобы контролировать толпу, сообщает портал Newsy со ссылкой на Пентагон.
По его данным, пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби подтвердил, что американские военные открывали огонь, никто не пострадал. "У нас нет данных о травмах или смертельных случаях", - сообщил Кирби.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
* Террористическая организация, запрещена в России
Кабул после вторжения талибов: обстановка в городе и реакция жителей - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
Вчера, 14:58
Кабул после вторжения талибов: обстановка в городе и реакция жителейТалибы захватили президентский дворец в Кабуле. Глава государства бежал. Жители в панике штурмовали аэропорт. Тысячи афганцев пытались прорваться к военно-транспортным самолетам США. В результате беспорядков в аэропорту были жертвы.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)Министерство обороны США
 
 
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