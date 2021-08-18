https://ria.ru/20210818/kabul-1746245227.html

Итальянский медик рассказал об обстановке в Кабуле

Итальянский медик рассказал об обстановке в Кабуле - РИА Новости, 18.08.2021

Итальянский медик рассказал об обстановке в Кабуле

Ситуация в Кабуле улучшилась, в городе не происходят боестолкновения, приток раненых замедлился, рассказал журналистам медицинский координатор больницы... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T17:00

2021-08-18T17:00

2021-08-18T17:00

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

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РИМ, 18 авг - РИА Новости. Ситуация в Кабуле улучшилась, в городе не происходят боестолкновения, приток раненых замедлился, рассказал журналистам медицинский координатор больницы итальянской благотворительной организации Emergency Альберто Дзанин (Alberto Zanin)."В минувшие сутки ситуация с поступлением раненых стабилизировалась. Их приток замедляется. К нам поступили 37 пациентов. Пятеро находились в угрожающем жизни состоянии, 32 получили неотложную помощь и были переданы в другие больницы района", - заявил он ходе видеоконференции.Накануне сотрудник итальянской организации сообщал о поступлении 9 тел погибших, из которых 4 прибыли из района аэропорта. В понедельник в больницу поступили 63 пострадавших.Говоря об улучшении ситуации в афганской столице, Дзанин заявил, что здесь больше не происходит стрельбы. "Только в аэропорту этим утром произошли вооруженные столкновения с участием тех, кто хотел сесть на самолеты. В других районах обстановка стабильная. Боев нет", - заявил медик.При этом, отметил он, минувшей ночью из окон больницы можно было услышать "очереди из Калашникова".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы* активизировали наступление на правительственные силы. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* "Талибан" — запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210818/ubezhische-1746232518.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия