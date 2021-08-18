https://ria.ru/20210818/interpol-1746286848.html

Интерпол не получал запросов на розыск президента Афганистана

Интерпол не получал запросов на розыск президента Афганистана - РИА Новости, 18.08.2021

Интерпол не получал запросов на розыск президента Афганистана

Интерпол не получал запросов на розыск бежавшего из Афганистана президента Ашрафа Гани и других афганских официальных лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T23:32

2021-08-18T23:32

2021-08-18T23:32

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ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости, Людмила Орищенко. Интерпол не получал запросов на розыск бежавшего из Афганистана президента Ашрафа Гани и других афганских официальных лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее министр обороны Афганистана генерал Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол задержать бежавшего ранее из страны президента Ашрафа Гани за "продажу родины"."По состоянию на среду, 18 августа, запросов на "красные уведомления" (объявления в розыск - ред.) в отношении президента Ашрафа Гани или других афганских официальных лиц не поступало", - сообщили в пресс-службе организации.Там отметили, что если такой запрос поступит, то будет проведена оценка на его соответствие уставу и правила Интерпола. "В связи со сложившейся ситуацией доступ Афганистана к базам данных Интерпола был приостановлен, и функции безопасного обмена сообщениями через I-24/7 также временно отключены", - также указали в пресс-службе.Все запросы в Национальное центральное бюро в Кабуле в настоящее время обрабатываются координационным центром в штаб-квартире Генерального секретариата Интерпола в Лионе, добавили в организации. "Интерпол продолжает следить за ситуацией, чтобы обеспечить максимально широкое сотрудничество между правоохранительными органами в рамках устава и правил организации", - сообщили в пресс-службе.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы по всей стране. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическое движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20210818/gani-1746275029.html

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