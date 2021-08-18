https://ria.ru/20210818/integratsiya-1746186843.html
Лукашенко: Мезенцев - сторонник углубления интеграции Белоруссии и РФ
Лукашенко: Мезенцев - сторонник углубления интеграции Белоруссии и РФ - РИА Новости, 18.08.2021
Лукашенко: Мезенцев - сторонник углубления интеграции Белоруссии и РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил государственного секретаря белорусско-российского Союзного государства Дмитрия Мезенцева с днем рождения,... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:20
2021-08-18T11:20
2021-08-18T11:20
союзное государство
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил государственного секретаря белорусско-российского Союзного государства Дмитрия Мезенцева с днем рождения, назвав его убежденным сторонником углубления интеграции, сообщила в среду пресс-служба белорусского президента."Вас знают как убежденного сторонника развития отношений союзничества и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, углубления интеграционных процессов", - приводится поздравление на сайте главы белорусского государства.Лукашенко выразил уверенность, что деятельность Мезенцева будет и в дальнейшем способствовать единению братских народов Белоруссии и России, укреплению взаимовыгодных белорусско-российских связей, поддержанию конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.
https://ria.ru/20210811/mezentsev-1745404411.html
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