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Лукашенко: Мезенцев - сторонник углубления интеграции Белоруссии и РФ
Лукашенко: Мезенцев - сторонник углубления интеграции Белоруссии и РФ - РИА Новости, 18.08.2021
Лукашенко: Мезенцев - сторонник углубления интеграции Белоруссии и РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил государственного секретаря белорусско-российского Союзного государства Дмитрия Мезенцева с днем рождения,... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:20
2021-08-18T11:20
союзное государство
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил государственного секретаря белорусско-российского Союзного государства Дмитрия Мезенцева с днем рождения, назвав его убежденным сторонником углубления интеграции, сообщила в среду пресс-служба белорусского президента."Вас знают как убежденного сторонника развития отношений союзничества и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, углубления интеграционных процессов", - приводится поздравление на сайте главы белорусского государства.Лукашенко выразил уверенность, что деятельность Мезенцева будет и в дальнейшем способствовать единению братских народов Белоруссии и России, укреплению взаимовыгодных белорусско-российских связей, поддержанию конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.
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белоруссия, александр лукашенко, россия
11:20 18.08.2021
 

Лукашенко: Мезенцев - сторонник углубления интеграции Белоруссии и РФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосол РФ в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев
Посол РФ в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил государственного секретаря белорусско-российского Союзного государства Дмитрия Мезенцева с днем рождения, назвав его убежденным сторонником углубления интеграции, сообщила в среду пресс-служба белорусского президента.
"Вас знают как убежденного сторонника развития отношений союзничества и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, углубления интеграционных процессов", - приводится поздравление на сайте главы белорусского государства.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 21:29Союзное государство
Мезенцев полагает, что Минск придет к широкому формату работы с Крымом
Лукашенко выразил уверенность, что деятельность Мезенцева будет и в дальнейшем способствовать единению братских народов Белоруссии и России, укреплению взаимовыгодных белорусско-российских связей, поддержанию конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.
 
Союзное государствоБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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