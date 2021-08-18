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Минюст внес движение "Голос"* в новый реестр организаций-иноагентов
Минюст внес движение "Голос"* в новый реестр организаций-иноагентов - РИА Новости, 18.08.2021
Минюст внес движение "Голос"* в новый реестр организаций-иноагентов
Движение "Голос"* внесено в новый реестр Минюста РФ для незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T21:19
2021-08-18T21:19
армения
"голос"
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Движение "Голос"* внесено в новый реестр Минюста РФ для незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента.Соответствующий реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента опубликован на сайте Минюста."Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос"* - Движение в защиту прав избирателей "Голос"*, Движение "Голос"*, - значится в реестре. Подчеркивается, что его финансировала гражданка Армении.Движение "Голос" стало первой внесенной в реестр организацией.* Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента
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армения, "голос", россия
21:19 18.08.2021
 
Минюст внес движение "Голос"* в новый реестр организаций-иноагентов

Минюст России внес движение "Голос"* в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Движение "Голос"* внесено в новый реестр Минюста РФ для незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Соответствующий реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента опубликован на сайте Минюста.
"Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос"* - Движение в защиту прав избирателей "Голос"*, Движение "Голос"*, - значится в реестре. Подчеркивается, что его финансировала гражданка Армении.
Движение "Голос" стало первой внесенной в реестр организацией.
* Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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Армения"Голос"Россия
 
 
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