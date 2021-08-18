https://ria.ru/20210818/inoagent-1746280283.html
Минюст внес движение "Голос"* в новый реестр организаций-иноагентов
Минюст внес движение "Голос"* в новый реестр организаций-иноагентов - РИА Новости, 18.08.2021
Минюст внес движение "Голос"* в новый реестр организаций-иноагентов
Движение "Голос"* внесено в новый реестр Минюста РФ для незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T21:19
2021-08-18T21:19
2021-08-18T21:19
армения
"голос"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155513/91/1555139185_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_d84917b817edd37f8fced9a41923d0f4.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Движение "Голос"* внесено в новый реестр Минюста РФ для незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента.Соответствующий реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента опубликован на сайте Минюста."Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос"* - Движение в защиту прав избирателей "Голос"*, Движение "Голос"*, - значится в реестре. Подчеркивается, что его финансировала гражданка Армении.Движение "Голос" стало первой внесенной в реестр организацией.* Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента
https://ria.ru/20210630/bard-1739270231.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155513/91/1555139185_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_0442f848f7d2618546eed809a1699905.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, "голос", россия
Минюст внес движение "Голос"* в новый реестр организаций-иноагентов
Минюст России внес движение "Голос"* в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов