https://ria.ru/20210818/inoagent-1746280283.html

Минюст внес движение "Голос"* в новый реестр организаций-иноагентов

Минюст внес движение "Голос"* в новый реестр организаций-иноагентов - РИА Новости, 18.08.2021

Минюст внес движение "Голос"* в новый реестр организаций-иноагентов

Движение "Голос"* внесено в новый реестр Минюста РФ для незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T21:19

2021-08-18T21:19

2021-08-18T21:19

армения

"голос"

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Движение "Голос"* внесено в новый реестр Минюста РФ для незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента.Соответствующий реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента опубликован на сайте Минюста."Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос"* - Движение в защиту прав избирателей "Голос"*, Движение "Голос"*, - значится в реестре. Подчеркивается, что его финансировала гражданка Армении.Движение "Голос" стало первой внесенной в реестр организацией.* Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента

https://ria.ru/20210630/bard-1739270231.html

армения

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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армения, "голос", россия