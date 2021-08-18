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В Москве за сутки госпитализировали 667 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 667 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 667 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 667 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 330 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:47
2021-08-18T11:47
2021-08-18T11:47
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 667 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 330 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 1590 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 667 человек. На ИВЛ находятся 330 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 3029 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 417 825. Также за сутки в столице скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 667 человек с COVID-19
Оперштаб: в Москве за сутки госпитализировали 667 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 330 пациентов