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В Москве за сутки госпитализировали 667 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 667 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2021

В Москве за сутки госпитализировали 667 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 667 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 330 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:47

2021-08-18T11:47

2021-08-18T11:47

распространение коронавируса

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 667 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 330 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 1590 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 667 человек. На ИВЛ находятся 330 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 3029 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 417 825. Также за сутки в столице скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии