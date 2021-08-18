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"Газпром нефть" временно остановила газопровод в Оренбуржье
"Газпром нефть" временно остановила газопровод в Оренбуржье - РИА Новости, 18.08.2021
"Газпром нефть" временно остановила газопровод в Оренбуржье
"Газпром нефть" остановила технологический газопровод на Оренбургском месторождении после обнаружения на нем поломки, превышений предельно допустимых... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:08
2021-08-18T13:32
происшествия
оренбургская область
газпром нефть
газпромнефть
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "Газпром нефть" остановила технологический газопровод на Оренбургском месторождении после обнаружения на нем поломки, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе сейчас нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."17 августа в 23.00 часа на Восточном участке Оренбургского месторождения обнаружена неисправность газопровода, который был оперативно остановлен для ремонтных работ", - сообщили в компании.Передвижные эколаборатории предприятия проводили мониторинг воздуха в прилегающих к месторождению населенных пунктах всю ночь с 17 на 18 августа. Ночью были зафиксированы кратковременные превышения ПДК с последующей нормализацией состояния воздуха. "На 9.00 превышения ПДК не зафиксировано", - отметили в "Газпромнефть-Оренбург".Как пояснили в компании, неисправность на газопроводе была оперативно обнаружена и ликвидирована благодаря системе экологического мониторинга предприятия "Газпромнефть-Оренбург"."Газпромнефть-Оренбург", дочернее предприятие "Газпром нефти", ведет добычу углеводородов в Оренбургской области на 11 лицензионных участках, включающих в себя 9 месторождений. Система экологического мониторинга - проект "ЩИТ" - реализуется на "Газпромнефть-Оренбурге" с 2017 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210808/gaz-1744972406.html
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происшествия, оренбургская область, газпром нефть, газпромнефть
11:08 18.08.2021 (обновлено: 13:32 18.08.2021)
 
"Газпром нефть" временно остановила газопровод в Оренбуржье

"Газпром нефть" остановила газопровод в Оренбуржье из-за поломки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчасток угольных фильтров
Участок угольных фильтров - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "Газпром нефть" остановила технологический газопровод на Оренбургском месторождении после обнаружения на нем поломки, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе сейчас нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"17 августа в 23.00 часа на Восточном участке Оренбургского месторождения обнаружена неисправность газопровода, который был оперативно остановлен для ремонтных работ", - сообщили в компании.
Передвижные эколаборатории предприятия проводили мониторинг воздуха в прилегающих к месторождению населенных пунктах всю ночь с 17 на 18 августа. Ночью были зафиксированы кратковременные превышения ПДК с последующей нормализацией состояния воздуха. "На 9.00 превышения ПДК не зафиксировано", - отметили в "Газпромнефть-Оренбург".
Как пояснили в компании, неисправность на газопроводе была оперативно обнаружена и ликвидирована благодаря системе экологического мониторинга предприятия "Газпромнефть-Оренбург".
"Газпромнефть-Оренбург", дочернее предприятие "Газпром нефти", ведет добычу углеводородов в Оренбургской области на 11 лицензионных участках, включающих в себя 9 месторождений. Система экологического мониторинга - проект "ЩИТ" - реализуется на "Газпромнефть-Оренбурге" с 2017 года.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 23:16В России
"Газпром" продолжил сокращать поставки газа в Европу из-за аварии
 
ПроисшествияОренбургская областьГазпром нефтьГазпромнефть
 
 
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