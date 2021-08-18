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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210818/evro-1746168890.html
Курс евро упал до 86 рублей впервые с 29 июня
Курс евро упал до 86 рублей впервые с 29 июня - РИА Новости, 18.08.2021
Курс евро упал до 86 рублей впервые с 29 июня
Рубль стабильно растет к основным валютам, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T08:52
2021-08-18T10:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
евро
brent
московская биржа
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Рубль стабильно растет к основным валютам, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 08:50 мск снижается на 15 копеек — до 73,42 рубля, евро — на семь копеек, до 86,03 рубля, и уже опускался до 86 рублей — впервые с 29 июня.Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,32% — до 69,25 доллара за баррель.Сырье дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США. Официальная статистика появится в среду вечером, аналитики ожидают падение на 1,05 миллиона баррелей.
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экономика, евро, brent, московская биржа
08:52 18.08.2021 (обновлено: 10:33 18.08.2021)
 
Курс евро упал до 86 рублей впервые с 29 июня

Мосбиржа: курс евро упал до 86 рублей впервые с 29 июня

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРоссийский рубли и евро
Российский рубли и евро - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Рубль стабильно растет к основным валютам, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 08:50 мск снижается на 15 копеек — до 73,42 рубля, евро — на семь копеек, до 86,03 рубля, и уже опускался до 86 рублей — впервые с 29 июня.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,32% — до 69,25 доллара за баррель.
Сырье дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США. Официальная статистика появится в среду вечером, аналитики ожидают падение на 1,05 миллиона баррелей.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаевроBrentМосковская биржа
 
 
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