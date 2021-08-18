https://ria.ru/20210818/evro-1746168890.html

Курс евро упал до 86 рублей впервые с 29 июня

Курс евро упал до 86 рублей впервые с 29 июня - РИА Новости, 18.08.2021

Курс евро упал до 86 рублей впервые с 29 июня

Рубль стабильно растет к основным валютам, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T08:52

2021-08-18T08:52

2021-08-18T10:33

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

евро

brent

московская биржа

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Рубль стабильно растет к основным валютам, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 08:50 мск снижается на 15 копеек — до 73,42 рубля, евро — на семь копеек, до 86,03 рубля, и уже опускался до 86 рублей — впервые с 29 июня.Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,32% — до 69,25 доллара за баррель.Сырье дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США. Официальная статистика появится в среду вечером, аналитики ожидают падение на 1,05 миллиона баррелей.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, евро, brent, московская биржа