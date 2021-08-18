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В Екатеринбурге женщина убила новорожденного сына и выкинула в мусорный бак
В Екатеринбурге женщина убила новорожденного сына и выкинула в мусорный бак - РИА Новости, 18.08.2021
В Екатеринбурге женщина убила новорожденного сына и выкинула в мусорный бак
Свердловские следователи возбудили уголовное дело после того, как жительница Екатеринбурга убила своего новорожденного сына, а тело выкинула в мусорный... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:26
2021-08-18T16:26
происшествия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело после того, как жительница Екатеринбурга убила своего новорожденного сына, а тело выкинула в мусорный контейнер, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным ведомства, подозреваемая 4 августа в своей квартире родила мальчика, после чего убила его. Тело младенца женщина поместила в полиэтиленовый пакет и оставила в мусорном контейнере у дома по улице Восточная."Расследуется уголовное дело в отношении неработающей жительницы, 1989 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребенка)… С учетом характера и конкретных обстоятельств совершенного преступления планируется провести, в том числе, судебную психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемой", - говорится в сообщении.Как уточнил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, вечером 6 августа женщина поступила в больницу, ей была сделана операция. Когда она пришла в себя, то местонахождение ребенка правоохранителям указать отказалась. Впоследствии, 16 августа, сотрудники полиции получили информацию о том, что на одной из контейнерных площадок недалеко от места жительства подозреваемой в темном пакете было обнаружено тело новорожденного ребенка."Дама проживает совместно с супругом, 1980 года рождения, который работает слесарем, и двумя малолетними детьми, 2014 и 2011 годов рождения. Женщина, поняв, что беременна, на учет не встала, так как не хотела оставлять ребенка, а аборт было делать поздно, при этом мужу ничего не сообщила. Четвертого августа у нее заболел живот, она пошла в туалетную комнату и самостоятельно родила живого малыша. Затем горе-мать перерезала пуповину и убила ребенка. Когда поняла, что все кончено, то избавилась от тела", - сказал Горелых.
https://ria.ru/20210814/moskva-1745752023.html
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происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:26 18.08.2021
 
В Екатеринбурге женщина убила новорожденного сына и выкинула в мусорный бак

В Екатеринбурге женщина убила новорожденного сына и выкинула его тело в мусорный контейнер

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Фото : СК РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело после того, как жительница Екатеринбурга убила своего новорожденного сына, а тело выкинула в мусорный контейнер, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, подозреваемая 4 августа в своей квартире родила мальчика, после чего убила его. Тело младенца женщина поместила в полиэтиленовый пакет и оставила в мусорном контейнере у дома по улице Восточная.
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"Расследуется уголовное дело в отношении неработающей жительницы, 1989 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребенка)… С учетом характера и конкретных обстоятельств совершенного преступления планируется провести, в том числе, судебную психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемой", - говорится в сообщении.
Как уточнил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, вечером 6 августа женщина поступила в больницу, ей была сделана операция. Когда она пришла в себя, то местонахождение ребенка правоохранителям указать отказалась. Впоследствии, 16 августа, сотрудники полиции получили информацию о том, что на одной из контейнерных площадок недалеко от места жительства подозреваемой в темном пакете было обнаружено тело новорожденного ребенка.
"Дама проживает совместно с супругом, 1980 года рождения, который работает слесарем, и двумя малолетними детьми, 2014 и 2011 годов рождения. Женщина, поняв, что беременна, на учет не встала, так как не хотела оставлять ребенка, а аборт было делать поздно, при этом мужу ничего не сообщила. Четвертого августа у нее заболел живот, она пошла в туалетную комнату и самостоятельно родила живого малыша. Затем горе-мать перерезала пуповину и убила ребенка. Когда поняла, что все кончено, то избавилась от тела", - сказал Горелых.
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ПроисшествияЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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