Обвинение запросило шесть лет колонии для Джумаева за драку с силовиками
Обвинение запросило шесть лет для Сайд-Мухамада Джумаева за нападение на силовиков на акции протеста
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкУроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, задержанный за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда города Москвы
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Гособвинение попросило Тверской суд Москвы приговорить к 6 годам колонии Сайд-Мухамада Джумаева, обвиняемого в нападении на силовиков на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В судебном заседании прокурор просил окончательно назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
По данным следствия, молодой человек во время несогласованной акции 23 января около Пушкинской площади нанес двум омоновцам и полицейскому множественные удары руками и ногами по различным частям тела, после чего скрылся.
Кадры, на которых он бросается в драку с правоохранителями, широко распространились в соцсетях. Джумаева задержали в Псковской области и арестовали в Москве, вину он признал. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "чеченский народ не выходит на митинги Навального", но Джумаев повел себя "не по-мужски", сбежав после происшествия.
Джумаеву вменяются три эпизода по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение не опасного для жизни насилия в отношении представителей власти), санкция которой предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Изначально дело поступило в суд для рассмотрения в особом порядке, что предполагает менее суровое наказание при полном признании подсудимым вины. Однако позже его начали рассматривать в общем порядке.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.