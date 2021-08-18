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Обвинение запросило шесть лет колонии для Джумаева за драку с силовиками
Обвинение запросило шесть лет колонии для Джумаева за драку с силовиками - РИА Новости, 18.08.2021
Обвинение запросило шесть лет колонии для Джумаева за драку с силовиками
Гособвинение попросило Тверской суд Москвы приговорить к 6 годам колонии Сайд-Мухамада Джумаева, обвиняемого в нападении на силовиков на несогласованной акции... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:07
2021-08-18T17:07
происшествия
москва
чеченская республика (чечня)
россия
сайд-мухамад джумаев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Гособвинение попросило Тверской суд Москвы приговорить к 6 годам колонии Сайд-Мухамада Джумаева, обвиняемого в нападении на силовиков на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В судебном заседании прокурор просил окончательно назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.По данным следствия, молодой человек во время несогласованной акции 23 января около Пушкинской площади нанес двум омоновцам и полицейскому множественные удары руками и ногами по различным частям тела, после чего скрылся.Кадры, на которых он бросается в драку с правоохранителями, широко распространились в соцсетях. Джумаева задержали в Псковской области и арестовали в Москве, вину он признал. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "чеченский народ не выходит на митинги Навального", но Джумаев повел себя "не по-мужски", сбежав после происшествия.Джумаеву вменяются три эпизода по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение не опасного для жизни насилия в отношении представителей власти), санкция которой предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Изначально дело поступило в суд для рассмотрения в особом порядке, что предполагает менее суровое наказание при полном признании подсудимым вины. Однако позже его начали рассматривать в общем порядке.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
https://ria.ru/20210622/sud-1738011907.html
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происшествия, москва, чеченская республика (чечня), россия, сайд-мухамад джумаев
17:07 18.08.2021
 
Обвинение запросило шесть лет колонии для Джумаева за драку с силовиками

Обвинение запросило шесть лет для Сайд-Мухамада Джумаева за нападение на силовиков на акции протеста

© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкУроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, задержанный за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда города Москвы
Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, задержанный за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Гособвинение попросило Тверской суд Москвы приговорить к 6 годам колонии Сайд-Мухамада Джумаева, обвиняемого в нападении на силовиков на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В судебном заседании прокурор просил окончательно назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
Наручники на судебном заседании - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 05:23
В Приморье осудили мужчину, призывавшего в TikTok убивать силовиков
По данным следствия, молодой человек во время несогласованной акции 23 января около Пушкинской площади нанес двум омоновцам и полицейскому множественные удары руками и ногами по различным частям тела, после чего скрылся.
Кадры, на которых он бросается в драку с правоохранителями, широко распространились в соцсетях. Джумаева задержали в Псковской области и арестовали в Москве, вину он признал. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "чеченский народ не выходит на митинги Навального", но Джумаев повел себя "не по-мужски", сбежав после происшествия.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 21:52
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Джумаеву вменяются три эпизода по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение не опасного для жизни насилия в отношении представителей власти), санкция которой предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Изначально дело поступило в суд для рассмотрения в особом порядке, что предполагает менее суровое наказание при полном признании подсудимым вины. Однако позже его начали рассматривать в общем порядке.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
 
ПроисшествияМоскваЧеченская республика (Чечня)РоссияСайд-Мухамад Джумаев
 
 
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