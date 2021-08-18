https://ria.ru/20210818/dzhumaev-1746246654.html

Обвинение запросило шесть лет колонии для Джумаева за драку с силовиками

Обвинение запросило шесть лет колонии для Джумаева за драку с силовиками - РИА Новости, 18.08.2021

Обвинение запросило шесть лет колонии для Джумаева за драку с силовиками

Гособвинение попросило Тверской суд Москвы приговорить к 6 годам колонии Сайд-Мухамада Джумаева, обвиняемого в нападении на силовиков на несогласованной акции... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T17:07

2021-08-18T17:07

2021-08-18T17:07

происшествия

москва

чеченская республика (чечня)

россия

сайд-мухамад джумаев

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Гособвинение попросило Тверской суд Москвы приговорить к 6 годам колонии Сайд-Мухамада Джумаева, обвиняемого в нападении на силовиков на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В судебном заседании прокурор просил окончательно назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.По данным следствия, молодой человек во время несогласованной акции 23 января около Пушкинской площади нанес двум омоновцам и полицейскому множественные удары руками и ногами по различным частям тела, после чего скрылся.Кадры, на которых он бросается в драку с правоохранителями, широко распространились в соцсетях. Джумаева задержали в Псковской области и арестовали в Москве, вину он признал. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "чеченский народ не выходит на митинги Навального", но Джумаев повел себя "не по-мужски", сбежав после происшествия.Джумаеву вменяются три эпизода по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение не опасного для жизни насилия в отношении представителей власти), санкция которой предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Изначально дело поступило в суд для рассмотрения в особом порядке, что предполагает менее суровое наказание при полном признании подсудимым вины. Однако позже его начали рассматривать в общем порядке.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.

https://ria.ru/20210622/sud-1738011907.html

https://ria.ru/20210319/prigovor-1602072218.html

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происшествия, москва, чеченская республика (чечня), россия, сайд-мухамад джумаев