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Двое пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 18.08.2021
Двое пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в ДТП с участием иномарки, пассажирской "Газели" и автогрейдера в Баксанском районе Кабардино-Балкарии находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T01:38
2021-08-18T01:38
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 18 авг - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с участием иномарки, пассажирской "Газели" и автогрейдера в Баксанском районе Кабардино-Балкарии находятся в тяжелом состоянии, сообщает региональный минздрав.Днем во вторник в селении Исламей в Баксанском районе на федеральной автодороге Прохладный – Эльбрус в зоне проведения дорожных работ столкнулись три транспортных средства. Автомобиль Toyota Camry врезался в ехавшую впереди пассажирскую "Газель", которая после этого столкнулась с движущимся впереди автогрейдером. В результате погибли три человека, в лечебные учреждения доставлены девять человек, один из них находится в реанимации. Среди пострадавших оказались двое детей – 16-летний мальчик и 13-летняя девочка."Два человека в настоящее время получают медицинскую помощь в реанимациях. Их состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении в аккаунте минздрава в соцсети Instagram.Отмечается, что министр здравоохранения КБР держит ситуацию на личном контроле.По данным министерства, один из пострадавших детей отпущен домой на амбулаторное лечение, второй ребенок остается под наблюдением врачей в республиканской клинической детской больнице.В региональном СУСК по факту аварии проводится доследственная проверка.
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происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)
01:38 18.08.2021
 
Двое пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии находятся в тяжелом состоянии

© Фото : ГУМВД России по КБРДТП с участием автомашин "Газель" и "Тойота" и автогрейдера на 44 км автодороги "Прохладный-Эльбрус"
ДТП с участием автомашин Газель и Тойота и автогрейдера на 44 км автодороги Прохладный-Эльбрус - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Фото : ГУМВД России по КБР
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НАЛЬЧИК, 18 авг - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с участием иномарки, пассажирской "Газели" и автогрейдера в Баксанском районе Кабардино-Балкарии находятся в тяжелом состоянии, сообщает региональный минздрав.
Днем во вторник в селении Исламей в Баксанском районе на федеральной автодороге ПрохладныйЭльбрус в зоне проведения дорожных работ столкнулись три транспортных средства. Автомобиль Toyota Camry врезался в ехавшую впереди пассажирскую "Газель", которая после этого столкнулась с движущимся впереди автогрейдером. В результате погибли три человека, в лечебные учреждения доставлены девять человек, один из них находится в реанимации. Среди пострадавших оказались двое детей – 16-летний мальчик и 13-летняя девочка.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 18:26
На западе Москвы произошло ДТП с пятью автомобилями
"Два человека в настоящее время получают медицинскую помощь в реанимациях. Их состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении в аккаунте минздрава в соцсети Instagram.
Отмечается, что министр здравоохранения КБР держит ситуацию на личном контроле.
По данным министерства, один из пострадавших детей отпущен домой на амбулаторное лечение, второй ребенок остается под наблюдением врачей в республиканской клинической детской больнице.
В региональном СУСК по факту аварии проводится доследственная проверка.
ДТП с микроавтобусом в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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ПроисшествияКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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