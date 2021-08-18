Двое пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии находятся в тяжелом состоянии
© Фото : ГУМВД России по КБРДТП с участием автомашин "Газель" и "Тойота" и автогрейдера на 44 км автодороги "Прохладный-Эльбрус"
© Фото : ГУМВД России по КБР
НАЛЬЧИК, 18 авг - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с участием иномарки, пассажирской "Газели" и автогрейдера в Баксанском районе Кабардино-Балкарии находятся в тяжелом состоянии, сообщает региональный минздрав.
Днем во вторник в селении Исламей в Баксанском районе на федеральной автодороге Прохладный – Эльбрус в зоне проведения дорожных работ столкнулись три транспортных средства. Автомобиль Toyota Camry врезался в ехавшую впереди пассажирскую "Газель", которая после этого столкнулась с движущимся впереди автогрейдером. В результате погибли три человека, в лечебные учреждения доставлены девять человек, один из них находится в реанимации. Среди пострадавших оказались двое детей – 16-летний мальчик и 13-летняя девочка.
"Два человека в настоящее время получают медицинскую помощь в реанимациях. Их состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении в аккаунте минздрава в соцсети Instagram.
Отмечается, что министр здравоохранения КБР держит ситуацию на личном контроле.
По данным министерства, один из пострадавших детей отпущен домой на амбулаторное лечение, второй ребенок остается под наблюдением врачей в республиканской клинической детской больнице.
В региональном СУСК по факту аварии проводится доследственная проверка.