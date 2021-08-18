https://ria.ru/20210818/dtp-1746157062.html

Двое пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 18.08.2021

Двое пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в ДТП с участием иномарки, пассажирской "Газели" и автогрейдера в Баксанском районе Кабардино-Балкарии находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T01:38

2021-08-18T01:38

2021-08-18T01:38

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 18 авг - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с участием иномарки, пассажирской "Газели" и автогрейдера в Баксанском районе Кабардино-Балкарии находятся в тяжелом состоянии, сообщает региональный минздрав.Днем во вторник в селении Исламей в Баксанском районе на федеральной автодороге Прохладный – Эльбрус в зоне проведения дорожных работ столкнулись три транспортных средства. Автомобиль Toyota Camry врезался в ехавшую впереди пассажирскую "Газель", которая после этого столкнулась с движущимся впереди автогрейдером. В результате погибли три человека, в лечебные учреждения доставлены девять человек, один из них находится в реанимации. Среди пострадавших оказались двое детей – 16-летний мальчик и 13-летняя девочка."Два человека в настоящее время получают медицинскую помощь в реанимациях. Их состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении в аккаунте минздрава в соцсети Instagram.Отмечается, что министр здравоохранения КБР держит ситуацию на личном контроле.По данным министерства, один из пострадавших детей отпущен домой на амбулаторное лечение, второй ребенок остается под наблюдением врачей в республиканской клинической детской больнице.В региональном СУСК по факту аварии проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20210817/dtp-1746128815.html

https://ria.ru/20210817/dtp-1746110721.html

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происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)