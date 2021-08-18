https://ria.ru/20210818/dispanserizatsiya-1746274681.html

Руденя поручил провести расширенную диспансеризацию переболевших ковидом

Руденя поручил провести расширенную диспансеризацию переболевших ковидом - РИА Новости, 18.08.2021

Руденя поручил провести расширенную диспансеризацию переболевших ковидом

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил ускорить проведение диспансеризации жителей региона, которые перенесли коронавирусную инфекцию, привлекая при... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T20:21

2021-08-18T20:21

2021-08-18T20:21

тверская область

тверская область

здоровье - общество

игорь руденя

коронавирус в россии

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ТВЕРЬ, 18 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил ускорить проведение диспансеризации жителей региона, которые перенесли коронавирусную инфекцию, привлекая при необходимости к этой работе мобильные бригады, сообщает пресс-служба регионального правительства.Это поручение глава региона дал в среду на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.Как отметили в пресс-службе, при диспансеризации будет уделяться внимание и психологической реабилитации, поскольку коронавирус серьезно сказывается на эмоциональном состоянии пациентов.Сейчас реабилитация проводится в областном реабилитационном центре и клинике имени Аваева. С пациентами работают врачи, инструкторы по лечебной физкультуре, психологи и физиотерапевты.На данный момент в Верхневолжье от коронавируса привито 350 тысяч человек. Запас вакцины в регионе составляет более 75 тысяч комплектов. Ее количество постоянно пополняется. В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах.

https://ria.ru/20210810/verkhnevolzhe-1745265737.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, здоровье - общество, игорь руденя, коронавирус в россии