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Тверская область
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Руденя поручил провести расширенную диспансеризацию переболевших ковидом
Руденя поручил провести расширенную диспансеризацию переболевших ковидом - РИА Новости, 18.08.2021
Руденя поручил провести расширенную диспансеризацию переболевших ковидом
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил ускорить проведение диспансеризации жителей региона, которые перенесли коронавирусную инфекцию, привлекая при... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T20:21
2021-08-18T20:21
тверская область
тверская область
здоровье - общество
игорь руденя
коронавирус в россии
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ТВЕРЬ, 18 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил ускорить проведение диспансеризации жителей региона, которые перенесли коронавирусную инфекцию, привлекая при необходимости к этой работе мобильные бригады, сообщает пресс-служба регионального правительства.Это поручение глава региона дал в среду на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.Как отметили в пресс-службе, при диспансеризации будет уделяться внимание и психологической реабилитации, поскольку коронавирус серьезно сказывается на эмоциональном состоянии пациентов.Сейчас реабилитация проводится в областном реабилитационном центре и клинике имени Аваева. С пациентами работают врачи, инструкторы по лечебной физкультуре, психологи и физиотерапевты.На данный момент в Верхневолжье от коронавируса привито 350 тысяч человек. Запас вакцины в регионе составляет более 75 тысяч комплектов. Ее количество постоянно пополняется. В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах.
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тверская область, здоровье - общество, игорь руденя, коронавирус в россии
20:21 18.08.2021
 

Руденя поручил провести расширенную диспансеризацию переболевших ковидом

© Фото пресс-службы правительства Тверской области Руденя поручил провести расширенную диспансеризацию переболевших ковидом
Руденя поручил провести расширенную диспансеризацию переболевших ковидом
© Фото пресс-службы правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 18 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил ускорить проведение диспансеризации жителей региона, которые перенесли коронавирусную инфекцию, привлекая при необходимости к этой работе мобильные бригады, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Это поручение глава региона дал в среду на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Как отметили в пресс-службе, при диспансеризации будет уделяться внимание и психологической реабилитации, поскольку коронавирус серьезно сказывается на эмоциональном состоянии пациентов.
Сейчас реабилитация проводится в областном реабилитационном центре и клинике имени Аваева. С пациентами работают врачи, инструкторы по лечебной физкультуре, психологи и физиотерапевты.
"Они учат человека, перенёсшего тяжелый недуг, правильно дышать, двигаться, делать специальные упражнения для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем. С теми, кто пережил реанимацию и был на ИВЛ, дополнительно работает логопед, который помогает восстановить навыки самостоятельного дыхания", - отметили в пресс-службе.
На данный момент в Верхневолжье от коронавируса привито 350 тысяч человек. Запас вакцины в регионе составляет более 75 тысяч комплектов. Ее количество постоянно пополняется. В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах.
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Тверская областьТверская областьЗдоровье - ОбществоИгорь РуденяКоронавирус в России
 
 
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