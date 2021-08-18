Руденя поручил провести расширенную диспансеризацию переболевших ковидом
© Фото пресс-службы правительства Тверской области Руденя поручил провести расширенную диспансеризацию переболевших ковидом
© Фото пресс-службы правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 18 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил ускорить проведение диспансеризации жителей региона, которые перенесли коронавирусную инфекцию, привлекая при необходимости к этой работе мобильные бригады, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Это поручение глава региона дал в среду на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Как отметили в пресс-службе, при диспансеризации будет уделяться внимание и психологической реабилитации, поскольку коронавирус серьезно сказывается на эмоциональном состоянии пациентов.
Сейчас реабилитация проводится в областном реабилитационном центре и клинике имени Аваева. С пациентами работают врачи, инструкторы по лечебной физкультуре, психологи и физиотерапевты.
"Они учат человека, перенёсшего тяжелый недуг, правильно дышать, двигаться, делать специальные упражнения для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем. С теми, кто пережил реанимацию и был на ИВЛ, дополнительно работает логопед, который помогает восстановить навыки самостоятельного дыхания", - отметили в пресс-службе.
На данный момент в Верхневолжье от коронавируса привито 350 тысяч человек. Запас вакцины в регионе составляет более 75 тысяч комплектов. Ее количество постоянно пополняется. В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах.