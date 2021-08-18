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Талибы будут вести мирный диалог с бывшими афганскими должностными лицами

Талибы будут вести мирный диалог с бывшими афганскими должностными лицами - РИА Новости, 18.08.2021

Талибы будут вести мирный диалог с бывшими афганскими должностными лицами

Представитель радикального движения "Талибан"* заявил, что талибы будут вести мирный диалог с бывшими афганскими должностными лицами, чтобы те могли чувствовать РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T08:44

2021-08-18T08:44

2021-08-18T08:50

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Представитель радикального движения "Талибан"* заявил, что талибы будут вести мирный диалог с бывшими афганскими должностными лицами, чтобы те могли чувствовать себя в безопасности, сообщают западные СМИ."Члены "Талибана"* будут вести мирный диалог с бывшими должностными лицами, чтобы те могли чувствовать себя в безопасности", - приводит агентство Рейтер слова официального представителя движения.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан" развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210818/pens-1746166361.html

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в мире, талибан, афганистан