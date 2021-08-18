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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/dialog-1746167666.html
Талибы будут вести мирный диалог с бывшими афганскими должностными лицами
Талибы будут вести мирный диалог с бывшими афганскими должностными лицами - РИА Новости, 18.08.2021
Талибы будут вести мирный диалог с бывшими афганскими должностными лицами
Представитель радикального движения "Талибан"* заявил, что талибы будут вести мирный диалог с бывшими афганскими должностными лицами, чтобы те могли чувствовать РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T08:44
2021-08-18T08:50
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Представитель радикального движения "Талибан"* заявил, что талибы будут вести мирный диалог с бывшими афганскими должностными лицами, чтобы те могли чувствовать себя в безопасности, сообщают западные СМИ."Члены "Талибана"* будут вести мирный диалог с бывшими должностными лицами, чтобы те могли чувствовать себя в безопасности", - приводит агентство Рейтер слова официального представителя движения.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан" развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, талибан, афганистан
08:44 18.08.2021 (обновлено: 08:50 18.08.2021)
 
Талибы будут вести мирный диалог с бывшими афганскими должностными лицами

Рейтер: талибы пообещали вести мирный диалог с бывшими афганскими должностными лицами

© AP PhotoБоевики Талибана* на контрольно-пропускном пункте возле посольства США в Кабуле
Боевики Талибана* на контрольно-пропускном пункте возле посольства США в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Представитель радикального движения "Талибан"* заявил, что талибы будут вести мирный диалог с бывшими афганскими должностными лицами, чтобы те могли чувствовать себя в безопасности, сообщают западные СМИ.
"Члены "Талибана"* будут вести мирный диалог с бывшими должностными лицами, чтобы те могли чувствовать себя в безопасности", - приводит агентство Рейтер слова официального представителя движения.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан" развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистан
 
 
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