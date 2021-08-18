https://ria.ru/20210818/delta-shtamm-1746250413.html
Дельта-штамм обгоняет меры реагирования на пандемию, заявили в ВОЗ
Дельта-штамм обгоняет меры реагирования на пандемию, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 18.08.2021
Дельта-штамм обгоняет меры реагирования на пандемию, заявили в ВОЗ
Распространение штамма коронавируса дельта опережает меры, которые принимает мировое сообщество, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:24
2021-08-18T17:24
2021-08-18T17:47
распространение коронавируса
в мире
воз
здоровье - общество
коронавирусы
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
дельта-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1920x0_80_0_0_d3fc015ffb0289f594e279fd07f50e36.jpg
ЦЮРИХ, 18 авг — РИА Новости. Распространение штамма коронавируса дельта опережает меры, которые принимает мировое сообщество, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус."В каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, где наблюдается низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения", — сказал он.Директор ВОЗ добавил, что для реализации стратегического плана по обеспечению готовности и реагирования срочно требуется дополнительно миллиард долларов. Гебрейесус также напомнил о призыве организации к мировому сообществу собрать 7,7 миллиарда долларов для программы ACT-Accelerator, призванной ускорить производство средств против COVID-19."Цель состоит в том, чтобы быстро расширить масштабы тестирования, поставок кислорода, лечения, вакцин, защитного оборудования для работников здравоохранения и расширить исследования и разработки в области инструментов здравоохранения следующего поколения", — сказал он.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 207,7 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 208,6 миллиона. Более 4,3 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210812/vaktsina-1745445412.html
https://ria.ru/20210813/shtammy-1745655950.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_372:0:2628:1692_1920x0_80_0_0_3a793e90aed387854ffd74db90514fc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, воз, здоровье - общество, коронавирусы, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, дельта-штамм коронавируса
17:24 18.08.2021 (обновлено: 17:47 18.08.2021)
Дельта-штамм обгоняет меры реагирования на пандемию, заявили в ВОЗ
Глава ВОЗ Гебрейесус: дельта-штамм коронавируса опережает меры реагирования на пандемию в мире