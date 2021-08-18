Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210818/delta-shtamm-1746250413.html
Дельта-штамм обгоняет меры реагирования на пандемию, заявили в ВОЗ
Дельта-штамм обгоняет меры реагирования на пандемию, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 18.08.2021
Дельта-штамм обгоняет меры реагирования на пандемию, заявили в ВОЗ
Распространение штамма коронавируса дельта опережает меры, которые принимает мировое сообщество, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:24
2021-08-18T17:47
распространение коронавируса
в мире
воз
здоровье - общество
коронавирусы
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
дельта-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1920x0_80_0_0_d3fc015ffb0289f594e279fd07f50e36.jpg
ЦЮРИХ, 18 авг — РИА Новости. Распространение штамма коронавируса дельта опережает меры, которые принимает мировое сообщество, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус."В каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, где наблюдается низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения", — сказал он.Директор ВОЗ добавил, что для реализации стратегического плана по обеспечению готовности и реагирования срочно требуется дополнительно миллиард долларов. Гебрейесус также напомнил о призыве организации к мировому сообществу собрать 7,7 миллиарда долларов для программы ACT-Accelerator, призванной ускорить производство средств против COVID-19."Цель состоит в том, чтобы быстро расширить масштабы тестирования, поставок кислорода, лечения, вакцин, защитного оборудования для работников здравоохранения и расширить исследования и разработки в области инструментов здравоохранения следующего поколения", — сказал он.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 207,7 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 208,6 миллиона. Более 4,3 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210812/vaktsina-1745445412.html
https://ria.ru/20210813/shtammy-1745655950.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_372:0:2628:1692_1920x0_80_0_0_3a793e90aed387854ffd74db90514fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, воз, здоровье - общество, коронавирусы, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, дельта-штамм коронавируса
17:24 18.08.2021 (обновлено: 17:47 18.08.2021)
 
Дельта-штамм обгоняет меры реагирования на пандемию, заявили в ВОЗ

Глава ВОЗ Гебрейесус: дельта-штамм коронавируса опережает меры реагирования на пандемию в мире

© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / CDC
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 18 авг — РИА Новости. Распространение штамма коронавируса дельта опережает меры, которые принимает мировое сообщество, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"В каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, где наблюдается низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения", — сказал он.
Вакцинация препаратом против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 11:05Распространение коронавируса
Эффективность вакцины Pfizer при дельта-штамме оказалась 42%, Moderna — 76%
Директор ВОЗ добавил, что для реализации стратегического плана по обеспечению готовности и реагирования срочно требуется дополнительно миллиард долларов. Гебрейесус также напомнил о призыве организации к мировому сообществу собрать 7,7 миллиарда долларов для программы ACT-Accelerator, призванной ускорить производство средств против COVID-19.
"Цель состоит в том, чтобы быстро расширить масштабы тестирования, поставок кислорода, лечения, вакцин, защитного оборудования для работников здравоохранения и расширить исследования и разработки в области инструментов здравоохранения следующего поколения", — сказал он.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 207,7 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 208,6 миллиона. Более 4,3 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
Штаммы коронавируса COVID-19: какие распространены в России и чем опасны - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 19:28Инфографика
Самые агрессивные штаммы коронавируса
 
Распространение коронавирусаВ миреВОЗЗдоровье - ОбществоКоронавирусыТедрос Адханом ГебрейесусКоронавирус COVID-19Дельта-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
06:15В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
06:05В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар
06:00Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе
05:52Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции
05:11Противники талибов попросили Запад прислать им оружие
05:00Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
04:52В США работник завода убил двух женщин
04:47В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП
04:35Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель
04:09Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко
04:08Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
03:53Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения
03:53Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"
03:49Ветеран "Вымпела" рассказал, откуда взялось название подразделения
03:37Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2"
03:32Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"
03:30Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
03:25В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
03:21Трамп считает, что Россия скопирует оставленную США в Афганистане технику
Лента новостейМолния