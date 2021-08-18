https://ria.ru/20210818/delta-shtamm-1746250413.html

Дельта-штамм обгоняет меры реагирования на пандемию, заявили в ВОЗ

Дельта-штамм обгоняет меры реагирования на пандемию, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 18.08.2021

Дельта-штамм обгоняет меры реагирования на пандемию, заявили в ВОЗ

Распространение штамма коронавируса дельта опережает меры, которые принимает мировое сообщество, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T17:24

2021-08-18T17:24

2021-08-18T17:47

распространение коронавируса

в мире

воз

здоровье - общество

коронавирусы

тедрос адханом гебрейесус

коронавирус covid-19

дельта-штамм коронавируса

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ЦЮРИХ, 18 авг — РИА Новости. Распространение штамма коронавируса дельта опережает меры, которые принимает мировое сообщество, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус."В каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, где наблюдается низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения", — сказал он.Директор ВОЗ добавил, что для реализации стратегического плана по обеспечению готовности и реагирования срочно требуется дополнительно миллиард долларов. Гебрейесус также напомнил о призыве организации к мировому сообществу собрать 7,7 миллиарда долларов для программы ACT-Accelerator, призванной ускорить производство средств против COVID-19."Цель состоит в том, чтобы быстро расширить масштабы тестирования, поставок кислорода, лечения, вакцин, защитного оборудования для работников здравоохранения и расширить исследования и разработки в области инструментов здравоохранения следующего поколения", — сказал он.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 207,7 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 208,6 миллиона. Более 4,3 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210812/vaktsina-1745445412.html

https://ria.ru/20210813/shtammy-1745655950.html

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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирусы, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, дельта-штамм коронавируса