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Депутат Рады от "Слуги народа" задекларировала кроссовер как сельхозтехнику
Депутат Рады от "Слуги народа" задекларировала кроссовер как сельхозтехнику - РИА Новости, 18.08.2021
Депутат Рады от "Слуги народа" задекларировала кроссовер как сельхозтехнику
Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Оксана Гринчук задекларировала купленный автомобиль премиум-класса Infiniti QX50 как... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:30
2021-08-18T13:30
в мире
украина
верховная рада украины
авто
партия "слуга народа"
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КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Оксана Гринчук задекларировала купленный автомобиль премиум-класса Infiniti QX50 как сельхозтехнику, следует из данных единого государственного реестра деклараций.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ответственности чиновников за недостоверную информацию в декларациях. Документ относит недостоверное декларирование к уголовным преступлениям, связанным с коррупцией, и усиливает ответственность за них."Вид имущества: сельскохозяйственная техника. Марка: Infiniti. Модель: QX50", - сообщается в декларации депутата.Она приобрела автомобиль 2016 года выпуска в конце июля за 212 770 гривен (около 8 тысяч долларов). При этом минимальная стоимость такой модели 2016 года на самом популярном в стране сайте продаж авто составляет 17 тысяч долларов.Гринчук была избрана в Раду по списку партии "Слуга народа". Она является председателем подкомитета по вопросам обеспечения деятельности Рады комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента.
https://ria.ru/20210804/obukhov-1744351945.html
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в мире, украина, верховная рада украины, авто, партия "слуга народа"
13:30 18.08.2021
 
Депутат Рады от "Слуги народа" задекларировала кроссовер как сельхозтехнику

Депутат Рады от "Слуги народа" Гринчук задекларировала кроссовер Infiniti QX50 как сельхозтехнику

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Оксана Гринчук задекларировала купленный автомобиль премиум-класса Infiniti QX50 как сельхозтехнику, следует из данных единого государственного реестра деклараций.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ответственности чиновников за недостоверную информацию в декларациях. Документ относит недостоверное декларирование к уголовным преступлениям, связанным с коррупцией, и усиливает ответственность за них.
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Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
"Вид имущества: сельскохозяйственная техника. Марка: Infiniti. Модель: QX50", - сообщается в декларации депутата.
Она приобрела автомобиль 2016 года выпуска в конце июля за 212 770 гривен (около 8 тысяч долларов). При этом минимальная стоимость такой модели 2016 года на самом популярном в стране сайте продаж авто составляет 17 тысяч долларов.
Гринчук была избрана в Раду по списку партии "Слуга народа". Она является председателем подкомитета по вопросам обеспечения деятельности Рады комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента.
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В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныАвтоПартия "Слуга народа"
 
 
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