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Россияне в три раза чаще стали искать билеты в Чехию
Россияне в три раза чаще стали искать билеты в Чехию - РИА Новости, 18.08.2021
Россияне в три раза чаще стали искать билеты в Чехию
Специалисты аналитического центра Туту.ру сравнили, как изменился интерес россиян к поездкам в Чехию, Доминикану и Южную Корею после объявлении о снятии... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T10:49
2021-08-18T10:49
2021-08-18T10:50
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Специалисты аналитического центра Туту.ру сравнили, как изменился интерес россиян к поездкам в Чехию, Доминикану и Южную Корею после объявлении о снятии ограничений на регулярное и чартерное авиасообщение с этими странами, рассказали в пресс-службе сервиса.Так, авиабилеты из России в Чехию стали искать чаще в три раза, в Доминикану — в 2,3 раза. Интерес к перелетам в Южную Корею, по данным аналитиков, практически не изменился.Однако не во все эти страны россияне могут попасть с целью туризма. В Чехию, например, пускают только дипломатов, лиц с видом на жительство, спортсменов и студентов. Республика Корея открыла границы для россиян, но исключительно для лечения или учебы, а также для поездок со срочными гуманитарными целями.А вот в Доминикану можно: здесь принимают иностранных туристов, в том числе и из России. Отрицательный ПЦР-тест при въезде не требуют, виза тоже не нужна. Однако путешественникам необходимо заполнять декларацию о состоянии здоровья и туристическую карточку.
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чехия, южная корея, доминикана, новости - туризм, туристы, туту.ру, туризм, коронавирус covid-19, куда можно лететь
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Специалисты аналитического центра Туту.ру сравнили, как изменился интерес россиян к поездкам в Чехию, Доминикану и Южную Корею после объявлении о снятии ограничений на регулярное и чартерное авиасообщение с этими странами, рассказали в пресс-службе сервиса.
Так, авиабилеты из России в Чехию стали искать чаще в три раза, в Доминикану — в 2,3 раза. Интерес к перелетам в Южную Корею, по данным аналитиков, практически не изменился.
Однако не во все эти страны россияне могут попасть с целью туризма. В Чехию, например, пускают только дипломатов, лиц с видом на жительство, спортсменов и студентов. Республика Корея открыла границы для россиян, но исключительно для лечения или учебы, а также для поездок со срочными гуманитарными целями.
А вот в Доминикану можно: здесь принимают иностранных туристов, в том числе и из России. Отрицательный ПЦР-тест при въезде не требуют, виза тоже не нужна. Однако путешественникам необходимо заполнять декларацию о состоянии здоровья и туристическую карточку.