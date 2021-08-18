https://ria.ru/20210818/blagoustroystvo-1746167465.html

Заммэра Москвы рассказал о работах по благоустройству у вокзала "Восточный"

Заммэра Москвы рассказал о работах по благоустройству у вокзала "Восточный" - РИА Новости, 18.08.2021

Заммэра Москвы рассказал о работах по благоустройству у вокзала "Восточный"

Работы в рамках второго этапа благоустройства возле вокзала "Восточный" в Москве выполнены на 65%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T08:41

2021-08-18T08:41

2021-08-18T08:41

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Работы в рамках второго этапа благоустройства возле вокзала "Восточный" в Москве выполнены на 65%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Работы в рамках второго этапа благоустройства возле нового столичного вокзала "Восточный" выполнены на 65%. В ходе первого этапа привели в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу, установили новые фонари, на втором – сосредоточились на обустройстве удобных подъездных путей и обеспечении транспортно-пешеходного сообщения с Амурской улицей", - отметил Бирюков.По его словам, на проезжей части обновят асфальтобетонное покрытие, тротуары отделят бордюрным камнем."Запланировано строительство новой подъездной дороги от Амурской улицы к вокзалу, ее ширина составит семь метров, что позволит запустить там маршруты общественного транспорта. Для пассажиров установят три современных остановки с беспроводной связью и устройствами для зарядки гаджетов", - сказал Бирюков.По его словам, под эстакадой Северо-Восточной хорды будет организовано большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением, оборудован велобокс для хранения велосипедов.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на прилегающей к новому вокзалу территории разобьют свыше 13 тысяч квадратных метров газона, установят более 30 новых фонарей, лавочки и урны.Он добавил, что завершение всех работ по благоустройству запланировано на осень этого года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210815/parki-1745842368.html

москва

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы