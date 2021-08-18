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Заммэра Москвы рассказал о работах по благоустройству у вокзала "Восточный"
Заммэра Москвы рассказал о работах по благоустройству у вокзала "Восточный" - РИА Новости, 18.08.2021
Заммэра Москвы рассказал о работах по благоустройству у вокзала "Восточный"
Работы в рамках второго этапа благоустройства возле вокзала "Восточный" в Москве выполнены на 65%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T08:41
2021-08-18T08:41
2021-08-18T08:41
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Работы в рамках второго этапа благоустройства возле вокзала "Восточный" в Москве выполнены на 65%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Работы в рамках второго этапа благоустройства возле нового столичного вокзала "Восточный" выполнены на 65%. В ходе первого этапа привели в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу, установили новые фонари, на втором – сосредоточились на обустройстве удобных подъездных путей и обеспечении транспортно-пешеходного сообщения с Амурской улицей", - отметил Бирюков.По его словам, на проезжей части обновят асфальтобетонное покрытие, тротуары отделят бордюрным камнем."Запланировано строительство новой подъездной дороги от Амурской улицы к вокзалу, ее ширина составит семь метров, что позволит запустить там маршруты общественного транспорта. Для пассажиров установят три современных остановки с беспроводной связью и устройствами для зарядки гаджетов", - сказал Бирюков.По его словам, под эстакадой Северо-Восточной хорды будет организовано большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением, оборудован велобокс для хранения велосипедов.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на прилегающей к новому вокзалу территории разобьют свыше 13 тысяч квадратных метров газона, установят более 30 новых фонарей, лавочки и урны.Он добавил, что завершение всех работ по благоустройству запланировано на осень этого года.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Заммэра Москвы рассказал о работах по благоустройству у вокзала "Восточный"
Заммэра Москвы Бирюков: выполнено 65% работ на втором этапе благоустройства у вокзала "Восточный"
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Работы в рамках второго этапа благоустройства возле вокзала "Восточный" в Москве
выполнены на 65%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Работы в рамках второго этапа благоустройства возле нового столичного вокзала "Восточный" выполнены на 65%. В ходе первого этапа привели в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу, установили новые фонари, на втором – сосредоточились на обустройстве удобных подъездных путей и обеспечении транспортно-пешеходного сообщения с Амурской улицей", - отметил Бирюков.
По его словам, на проезжей части обновят асфальтобетонное покрытие, тротуары отделят бордюрным камнем.
"Запланировано строительство новой подъездной дороги от Амурской улицы к вокзалу, ее ширина составит семь метров, что позволит запустить там маршруты общественного транспорта. Для пассажиров установят три современных остановки с беспроводной связью и устройствами для зарядки гаджетов", - сказал Бирюков.
По его словам, под эстакадой Северо-Восточной хорды будет организовано большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением, оборудован велобокс для хранения велосипедов.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на прилегающей к новому вокзалу территории разобьют свыше 13 тысяч квадратных метров газона, установят более 30 новых фонарей, лавочки и урны.
Он добавил, что завершение всех работ по благоустройству запланировано на осень этого года.