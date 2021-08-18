https://ria.ru/20210818/belorussiya-1746158981.html

В Белоруссии заявили о наращивании военного потенциала соседями у ее границ

В Белоруссии заявили о наращивании военного потенциала соседями у ее границ - РИА Новости, 18.08.2021

В Белоруссии заявили о наращивании военного потенциала соседями у ее границ

Западные соседи наращивают боевой потенциал и военную инфраструктуру у границ Белоруссии, заявил государственный секретарь белорусского Совета безопасности... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T03:24

2021-08-18T03:24

2021-08-18T03:24

в мире

белоруссия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Западные соседи наращивают боевой потенциал и военную инфраструктуру у границ Белоруссии, заявил государственный секретарь белорусского Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович.По его словам, значительные усилия сосредоточены на совершенствовании объектов инфраструктуры, обеспечивающих прием и размещение иностранных войск. Он пояснил, что модернизируются аэродромы, военно-морские базы, склады ГСМ, учебные центры и полигоны, строятся передовые базы хранения вооружения и техники.Вольфович заявил, что увеличивается численность польских вооруженных сил (со 113 тысяч до 200 тысяч человек к 2025 году) и формируются новые соединения сухопутных войск, в том числе в непосредственной близости от границ Белоруссии. По его словам, активно идет и техническая модернизация польской армии."Реализуются пять наиболее значимых программ, в которых приоритет отдается американским образцам вооружения, военной и специальной техники: "Гарпия" (приобретение самолетов F-35), "Висла" (закупка ЗРК Patriot), "Хомар" (поставка РСЗО HIMARS), "Нарев" (производство по лицензии ЗРК малой дальности), "Крук" (приобретение ударных вертолетов)", - сказал Вольфович.По его словам, аналогичные мероприятия идут и в странах Балтии."Более того, у наших границ в рамках проводимых операций НАТО и США ("Атлантическая решимость", "Усиленное передовое присутствие" и "Балтийская воздушная полиция") на постоянной основе уже сегодня развернута группировка войск, насчитывающая свыше 10 тысяч человек и более 500 единиц тяжелой военной техники", - сказал Вольфович.

https://ria.ru/20210813/latviya-1745686097.html

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белоруссия

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в мире, белоруссия