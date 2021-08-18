https://ria.ru/20210818/bakhreyn-1746220104.html
Туроператоры объяснили, почему Бахрейн не станет популярнее Египта и ОАЭ
Туроператоры объяснили, почему Бахрейн не станет популярнее Египта и ОАЭ - РИА Новости, 18.08.2021
Туроператоры объяснили, почему Бахрейн не станет популярнее Египта и ОАЭ
Туроператоры рассказали, чем Бахрейн привлекает российских туристов и сколько можно сэкономить, используя его как перевалочный пункт при перелетах на популярные РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:15
2021-08-18T16:15
2021-08-18T16:15
туризм
мальдивы
бахрейн
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
индийский океан
туризм
россия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали, чем Бахрейн привлекает российских туристов и сколько можно сэкономить, используя его как перевалочный пункт при перелетах на популярные курорты, сообщает АТОР.Несмотря на возобновившееся с 9 августа авиасообщение с Бахрейном, россияне пока мало интересуются турами туда из-за серьезных ограничений. Но это направление может стать хабом для транзитных рейсов в страны Индийского океана: билеты на Мальдивы с пересадкой там можно купить по цене от 29 тысяч рублей. Прямой рейс из Москвы — от 46 тысяч рублей.Что важно, транзитным пассажирам не требуется сдавать ПЦР-тесты, если они прибывают не из стран "красной зоны". Россия в этот список не включена. Также им не нужна транзитная виза, если есть билет на рейс в третью страну с вылетом в течение восьми часов. Но придется остаться в международной транзитной зоне аэропорта и предъявить документы, необходимые для следующего пункта назначения.Спрос на туры в Бахрейн есть, говорят туроператоры. Но сейчас для иностранцев действуют весьма жесткие правила въезда.Привитым пассажирам не надо предъявлять справки с результатами ПЦР-тестов. Однако российские вакцины страна не признает. Значит, даже сделавшие прививку россияне должны иметь сертификат с результатами анализа, выданный не ранее чем за 48 часов до вылета. Такая справка обязательно должна содержать QR-код.В первый и десятый день все прибывшие иностранцы старше шести лет должны сдать ПЦР-анализ. Невакцинированные туристы (россияне тоже) обязаны провести первые десять дней карантина в специальном отеле. Оплатить пребывание нужно еще до вылета в Бахрейн.Из-за таких сложностей российские туристы не особо жалуют это направление. Тем более, когда можно отдохнуть в ОАЭ или Египте, где меньше ограничений.
https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html
https://ria.ru/20210818/kuba-1746186252.html
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бахрейн
индийский океан
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мальдивы, бахрейн, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), индийский океан, туризм, россия, коронавирус covid-19, египет, оаэ
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, чем Бахрейн привлекает российских туристов и сколько можно сэкономить, используя его как перевалочный пункт при перелетах на популярные курорты, сообщает
АТОР.
Несмотря на возобновившееся с 9 августа авиасообщение с Бахрейном, россияне пока мало интересуются турами туда из-за серьезных ограничений. Но это направление может стать хабом для транзитных рейсов в страны Индийского океана: билеты на Мальдивы с пересадкой там можно купить по цене от 29 тысяч рублей. Прямой рейс из Москвы — от 46 тысяч рублей.
Что важно, транзитным пассажирам не требуется сдавать ПЦР-тесты, если они прибывают не из стран "красной зоны". Россия в этот список не включена. Также им не нужна транзитная виза, если есть билет на рейс в третью страну с вылетом в течение восьми часов. Но придется остаться в международной транзитной зоне аэропорта и предъявить документы, необходимые для следующего пункта назначения.
Спрос на туры в Бахрейн есть, говорят туроператоры. Но сейчас для иностранцев действуют весьма жесткие правила въезда.
Привитым пассажирам не надо предъявлять справки с результатами ПЦР-тестов. Однако российские вакцины страна не признает. Значит, даже сделавшие прививку россияне должны иметь сертификат с результатами анализа, выданный не ранее чем за 48 часов до вылета. Такая справка обязательно должна содержать QR-код.
В первый и десятый день все прибывшие иностранцы старше шести лет должны сдать ПЦР-анализ. Невакцинированные туристы (россияне тоже) обязаны провести первые десять дней карантина в специальном отеле. Оплатить пребывание нужно еще до вылета в Бахрейн.
Из-за таких сложностей российские туристы не особо жалуют это направление. Тем более, когда можно отдохнуть в ОАЭ или Египте, где меньше ограничений.