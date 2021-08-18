https://ria.ru/20210818/ashura-1746129123.html

Мусульмане отмечают свою самую необычную дату

Мусульмане отмечают свою самую необычную дату - РИА Новости, 18.08.2021

Мусульмане отмечают свою самую необычную дату

У мусульман всего мира наступает День Ашура, когда они вспоминают спасение пророка Мусы (Моисея) от войск фараона и гибель в битве при Кербеле в 680 году внука... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T00:02

2021-08-18T00:02

2021-08-18T00:02

религия

справки

азербайджан

кербела (город)

медина

ильдар аляутдинов

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. У мусульман всего мира наступает День Ашура, когда они вспоминают спасение пророка Мусы (Моисея) от войск фараона и гибель в битве при Кербеле в 680 году внука пророка Мухаммада имама Хусейна. При этом последователи двух основных течений ислама - суннизма и шиизма - отмечают дату по-разному. "Это один из значимых дней священного месяца Мухаррам, когда желательно соблюдать два дня пост, совершать благодеяния, обращаться к Всевышнему с мольбами о прощении. Когда пророк Мухаммад переехал в Медину, на десятый день месяца Мухаррам, он увидел, что иудеи в этот день соблюдают пост в благодарность Всевышнему, что он спас Моисея и сынов Израиля от войска египетского фараона. Мухаммад сказал, что мусульмане так же будут поститься в этот день. Пост Ашура может послужить причиной искупления грехов прошлого года", - рассказал РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Смысл Дня Ашура для различных течений ислама не одинаков. У суннитов, к которым относится большинство российских мусульман, эта дата считается знаменательной из-за помощи, оказанной Всевышнем для спасения Мусы (Моисея), от войск фараона . Для шиитов же это в первую очередь день поминовения имама Хусейна, внука пророка Мухаммада. Имам Хусейн был убит и обезглавлен в битве при Кербеле 10 октября 680 года, также были убиты его родственники и 70 человек его сподвижников. В День Ашура шииты проводят шокирующие церемонии самобичевания, этот обычай символизирует страдания Хусейна перед смертью.В день Ашура шииты в Кербеле проводят массовые шествия на улицах, в ходе которых участники наносят себе удары цепями и кинжалами, бьют себя кулаками в грудь, изображая сцены борьбы и гибели имама Хусейна и его соратников.Суннизма, по данным исследователей, придерживаются свыше 85 процентов мусульман. Шиизм же исповедуют в основном в Иране, Ираке, Бахрейне и Азербайджане, а также в ряде населенных пунктов в Дагестане. Основные разногласия суннитов и шиитов касаются некоторых вопросов вероучения: течения, например, придерживаются разных позиций относительно статуса имамов и вопроса лидерства в общине. Также оба направления по-своему толкуют Коран и священное предание.

https://ria.ru/20180701/1523703838.html

азербайджан

кербела (город)

медина

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справки, азербайджан, кербела (город), медина, ильдар аляутдинов