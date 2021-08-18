https://ria.ru/20210818/armeniya-1746233475.html
В Армении создадут Службу внешней разведки
В Армении создадут Службу внешней разведки - РИА Новости, 18.08.2021
В Армении создадут Службу внешней разведки
Службу внешней разведки планируется создать в Армении в ближайшие пять лет, заявил в среду на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян, представляя РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:54
2021-08-18T15:54
2021-08-18T15:54
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 18 авг - РИА Новости. Службу внешней разведки планируется создать в Армении в ближайшие пять лет, заявил в среду на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян, представляя проект пятилетней программы нового кабмина."Как было указано в стратегии трансформации Армении до 2050, и эти планы включены в эту программу, в ближайшие пять лет в Армении будет создана Служба внешней разведки", - сказал Пашинян.Кроме того, по его словам, планируется расширить зону ответственности пограничных войск Службы национальной безопасности по охране границ.Сейчас разведывательной деятельностью в Армении занимается отдельное подразделение Службы нацбезопасности.
https://ria.ru/20210802/karapetyan-1744017561.html
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в мире, армения, никол пашинян
В Армении создадут Службу внешней разведки
Премьер Пашинян: в Армении в ближайшие пять лет планируется создать Службу внешней разведки