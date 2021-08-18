https://ria.ru/20210818/afganistan-1746276209.html
Президент Афганистана заявил, что талибы обещали не брать Кабул
Президент Афганистана заявил, что талибы обещали не брать Кабул - РИА Новости, 18.08.2021
Президент Афганистана заявил, что талибы обещали не брать Кабул
Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что находится в ОАЭ, а слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T20:37
2021-08-18T20:37
2021-08-18T22:01
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
сша
талибан
нато
панджшер (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745929390_0:0:2844:1601_1920x0_80_0_0_a9b09b288e3b074ecf2f414746a6ad0c.jpg
КАИР, 18 авг – РИА Новости. Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что находится в ОАЭ, а слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными.Политик отметил, что представители движения "Талибан"* обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее. "Утверждения, что я покинул Кабул с деньгами, не соответствуют действительности", - добавил Гани, пообещав, что в скором времени вернется в страну.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210818/zakony-1746262201.html
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
кабул (город)
афганистан
сша
панджшер (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745929390_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_423e7c2b6e727bca1c75404a3c44b6b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан, сша, талибан, нато, панджшер (провинция)
20:37 18.08.2021 (обновлено: 22:01 18.08.2021)
Президент Афганистана заявил, что талибы обещали не брать Кабул
Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани: талибы обещали не брать Кабул