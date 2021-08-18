https://ria.ru/20210818/afganistan-1746276209.html

Президент Афганистана заявил, что талибы обещали не брать Кабул

Президент Афганистана заявил, что талибы обещали не брать Кабул - РИА Новости, 18.08.2021

Президент Афганистана заявил, что талибы обещали не брать Кабул

Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что находится в ОАЭ, а слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T20:37

2021-08-18T20:37

2021-08-18T22:01

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

сша

талибан

нато

панджшер (провинция)

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КАИР, 18 авг – РИА Новости. Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что находится в ОАЭ, а слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными.Политик отметил, что представители движения "Талибан"* обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее. "Утверждения, что я покинул Кабул с деньгами, не соответствуют действительности", - добавил Гани, пообещав, что в скором времени вернется в страну.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210818/zakony-1746262201.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

кабул (город)

афганистан

сша

панджшер (провинция)

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в мире, кабул (город), афганистан, сша, талибан, нато, панджшер (провинция)